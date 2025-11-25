小薰封后「用心演就會被看見」 黃遠奪金片子影帝
2025金片子大賽今（11╱25）舉辦頒獎典禮，最佳男演員獎由《Rungay》的黃遠拿下，小薰（黃瀞怡）則以《五花肉》封后，她表示：「我很謝謝你們可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」
今年為金片子大賽15周年，特別邀歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞頒獎，楊貴媚、謝盈萱頒最大獎「金片子金獎」與獎金 60 萬元給《狀況》，主持人楊達敬問2位金馬影后是否還願意拍短片，楊貴媚大方喊話：「放馬過來！」謝盈萱則大聲表示：「當然！」
李康生與温貞菱頒發獎金20 萬元的「金片子銀獎」給《Rungay》，男主角黃遠也拿下影帝寶座，他分享得獎感言：「其實我在前幾天也看了一下其他作品，每個入圍者的表演都非常精采。人生如戲，戲如人生，身為演員最近雖然沒有正在著手的作品，但依舊在認真的生活。」
最佳女演員獎由李康生頒給小薰，李康生頒獎時表示，一路看金片子大賽長大，如今已經15歲，希望這些優秀的短片能有更多的播映、與觀眾見面的機會。最終「美亞娛樂觀眾票選獎」由《抓耙仔》獲得。
