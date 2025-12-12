小薰戴牙套被爆欠診所14萬！發3點聲明反擊

藝人小薰近日陷入牙齒矯正欠款風波。據媒體報導，小薰進行牙齒矯正治療，中途更改矯正項目，導致未結清款項達14萬元。診所多次催款未獲回應，連同在該診所看診的男友鄭人碩也被員工提醒協助處理。

事件曝光後，小薰經紀公司瀞擎藝術有限公司發布三點聲明。首先指控診所未能保護病患個資，私人診療事務遭非授權對外洩露，違反醫療機構基本法規。聲明強調，雖然牙套交易採「做多少，付多少」分階段付款方式，但小薰已提前將所有餘款全額付清，以防禦惡意攻擊。

其次，經紀公司對診所律師回覆未正視個資外洩問題表達遺憾，認為診所應對未能履行保護病患個資責任進行合理交代。最後表示將專注演藝工作，不再評論此事，但保留對惡意散播不實言論者的法律追訴權。

針對此聲明，黑心律師楊律師於臉書提出兩大疑點。他指出聲明形式排版混亂，內容邏輯也有問題。小薰先還清款項並發文感謝診所，看似和解後才發警告聲明，質疑「為何要先投降再警告」。楊律師認為此舉從公關及法律角度皆無益處，建議撤下聲明重新討論。

網紅陳沂也發文質疑小薰與經紀人操作反覆。她指出小薰每次被催款時態度禮貌但未實際付款，鄭人碩也曾承諾轉帳卻無下文。事件曝光後，經紀人先否認欠款，小薰卻在半夜緊急轉帳並感謝診所，使經紀人陷入說謊爭議。

陳沂直言，診所洩漏矯正行程與長期不付款是兩件不同的事，不應混為一談。她認為聲明是要用法律嚇阻大眾討論欠款事件，並揶揄「通常講保留法律追訴權都不用理，告訴本來就是你的權利」。

網友對此事反應熱烈，紛紛留言質疑小薰處理方式。有網友認為14萬對知名藝人而言並非大數目，卻拖欠許久令人訝異。也有人要求診所出示轉帳紀錄以釐清事實。此風波持續延燒，各方說法不一，真相仍待進一步釐清。

