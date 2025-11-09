小薰昔「陷小三疑雲」今罕放閃鄭人碩 在《黑糖群俠傳》與王子演一對「如今不熟」

「藝起發光」藝人們齊聚禱告，為2025年《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂慶典揭開序幕。TVBS提供

《聖誕愛無限 藝起有盼望》特別節目，今(9日）開錄，由宋逸民牧師領軍陳維齡師母、吳東諺、白家綺、林道遠、靜香、周子寒、李又汝、鄭亦真、張文琦、小薰（黃瀞怡）、林柏妤等「藝起發光」藝人們與大家見面，齊聚禱告，為2025年的《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂慶典揭開序幕。

小薰受訪時透露演員在鏡頭前其實很孤單，「但有這份信仰及家人陪伴，孤單的成分小很多。」更罕見放閃：「現在跟人碩情感蠻穩定的，謝謝這些好友們。」目前與鄭人碩已穩定交往6年，被問及近日演藝圈熱門話題粿粿出軌王子一事，她表示與當事人不熟。

「藝起發光」藝人們。TVBS提供

當年《我愛黑澀會》、《模范棒棒堂》兩大熱門節目的底迪、美眉常有合作。自《我愛黑澀會》出身的小薰，曾在偶像劇《黑糖群俠傳》與王子飾演一對戀人，被問到有沒有關心王子近況，她坦言自己是邊緣人，有聯絡的人只有小蠻、勇兔及鬼鬼，與王子不熟的程度是連對方Instagram都沒追蹤。

事實上， 小薰2018年與鄭人碩合作電影《寒單》時爆緋聞，男方於9月簽字離婚、12月即公開戀情，時間點引發網友議論。鄭人碩前妻曾在社群發文：「進展超快，女神竟成小三？」鄭人碩火速澄清：「離婚純因信仰分歧，絕無第三者介入。」小薰當時低調不回應，經紀人僅稱「私事不評論」。



