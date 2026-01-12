小薰欠費風波未歇！與丫頭昔日恩怨被揭 她被問拒幫背書

丫頭與小薰的恩怨被翻出。（圖／翻攝臉書／丫頭、小薰）

藝人黃瀞怡（小薰）近日因牙科診所欠費爭議備受關注，舊日節目戰友詹子晴（丫頭）也因舊片段再度被網友提起，引發兩人關係與過往合作情形的諸多聯想。過去曾在節目《康熙來了》中提及被閨密出賣、遭遇雙面手法與公司誤解的情節，對此，丫頭回應「當事人是誰已經不重要」，沒將小薰排出在外。

據《鏡週刊》報導，小薰與丫頭出身同一綜藝節目《我愛黑澀會》，早年曾是演藝圈緊密合作的好友。但近年來兩人互動趨近於零，也鮮少在公開場合同框。隨著小薰因醫療費用糾紛形象受損，《康熙來了》節目中的一段舊片段也再度被網友翻出，內容中丫頭未指名道姓地描述，自己曾遭同公司閨密陷害，導致與公司誤解，最終黯然解約。

廣告 廣告

據節目內容，丫頭回憶曾與閨密住在同一屋簷下，甚至在對方經濟困難時伸出援手。但有次對方主動聯繫她，鼓動一同向老闆反映帳目問題。未料通話結束後，老闆立刻致電丫頭質問其「不飲水思源」還誣指公司貪污，引發她極大困惑與壓力。她後來才得知，原來對方在背後「告狀」，將一切推責於她。她說：「她全程一路裝無辜」，強調不只她一人察覺對方「雙面人」性格，「很多人都知道她很怪，我可以找很多人作證」。

更讓丫頭難以接受的是，兩人曾赴北京主持節目時入住相鄰房間，因飯店隔音不良，她親耳聽到對方向工作人員造謠，指稱「都是丫頭在欺負她」、「沒有工作是丫頭塞錢給經紀人」。面對這段內容，丫頭情緒崩潰，決定辭去節目工作，並與公司解約，結束這段合作關係。

節目播出後，有網友推測影片中所指人物與相關老闆身分，並將對象對號入座至小薰與知名製作人Andy哥。對此，丫頭透過經紀人回應表示「當事人是誰已經不重要」，並特別澄清影片所提及的老闆並非Andy哥，強調「Andy哥對我非常好，希望大家不要錯怪無辜的人」，卻未幫小薰背書，一番話耐人尋味。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

微波爐加熱「不是放中間」！藥師曝正確位置揭原理：不會致癌

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣

「全白松葉蟹」驚喜現身！遊客衝水族館搶看 專家曝：超罕見