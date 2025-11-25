小薰激戰豬肉攤老闆奪影后！黃遠金片子封帝超感人 評審讚：完成度超高
記者王培驊／台北報導
由臺北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦的2025金片子大賽頒獎典禮於今（25）日下午2點在台北遠東香格里拉飯店舉行，頒獎典禮集結評審、入圍者及貴賓們齊聚一堂，共同揭曉百萬總獎金之得獎名單。今年為金片子大賽舉辦以來的第15屆，15周年特別邀請歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞等知名影人蒞臨頒獎，其中林予晞除了歷屆代言人身分也是本屆評審，她與評審團成員陳哲藝、楊雅喆、黃信堯、解孟儒、黃婕妤、曾威量頒發獎項，並接受臺北市文化局副局長陳譽馨致贈感謝狀，典禮主持人則由經驗豐富，深耕影視圈多年的楊達敬擔任。
陳譽馨致詞時表示：「短片是影視從業者的第一張名片，透過所有創作者的作品，不管是探討社會、表達自我，或者是描繪時代風貌，希望你們可以在這條路上持續努力下去，臺北市政府文化局和台北市電影委員會也會成為大家的後盾。」台北市電影委員會饒紫娟總監則感性分享：「今天在走廊上看到從活動舉辦以來的照片，我們自2011年開始，獎金10萬元起家，一路走來許多不容易，非常謝謝支持影委會的所有單位以及同仁。雖然辛苦，卻成就了無數夢想的啟程，這是我們最大的欣慰。
今年金片子大賽與韓國富川國際奇幻影展繼續合作，邀請富川奇幻影展選片人Kani KIM、Martin LEE來台出席2025金片子大賽頒獎典禮。典禮現場由台北市電影委員會總監饒紫娟頒發給短片《哥哥的房間》(Behind His Door)、《獨像》(Holo)入選金片子入圍影展國際觀摩單元之證書。Kani KIM、Martin LEE登台代表兩部作品導演感謝本次的入選，並表示：「我們很高興在金片子大賽上與大家分享BIFAN的入選影片。我們衷心希望這份美好的夥伴關係在未來能繼續發展壯大。」今年金片子大賽入圍與獲獎之作品，有機會列入明年富川奇幻影展入選影片，希望持續透過優秀短片的跨國交流，提升台灣影人在國際的能見度。
楊貴媚、謝盈萱攜手頒發最大獎「金片子金獎」與獎金新台幣 60 萬元給《狀況》。主持人楊達敬問兩位金馬影后是否還願意拍短片，楊貴媚大方喊話：「放馬過來！」謝盈萱則拿起麥克風大聲表示：「當然！」此外，楊貴媚補充：「希望與影委會及年輕的創作者一起努力是我們的榮幸，也是我們這一代的演員需要做的傳承。」對於評審的大力肯定，導演王崇霖則以自身經驗鼓勵所有創作者：「有時候人生會出現許多『狀況』，當你沒有如願得到想要的東西時，不妨看看四周，或許那個東西就在你的身邊。」本屆評審、第50屆金馬獎最佳新導演獎得主陳哲藝給出高度評價：「短片製作精良，完成度出眾，其綜合實力在眾多參賽影片中脫穎而出。這個看似簡單的概念，在執行上卻極具野心與挑戰性，其最終成果令人振奮，值得大力推崇。」
第5屆代言人李康生、第8屆代言人温貞菱共同頒發獎金新台幣 20 萬元的「金片子銀獎」給《Rungay》，製片高珈琳代導演蘇弘恩領獎時感謝評審的肯定：「這部作品有點難懂，這是我的第一次嘗試，也是我在拍攝長片的一個出口，讓我想起影像是自由的。也感謝我的外公，他是這部片的靈感來源，無論你在地上、天上或山林裡，都希望你像片中一樣有活力。」本屆評審楊雅喆評語：「《Rungay》用迷離的手法將老獵人臨終前與早逝兒子的靈魂重逢描寫的精彩動人而不喧嘩，且演員將角色在不同的年齡層的心境呈現的深沉有力。」
《抓耙仔》拿下「金片子銅獎」獎金新台幣 10 萬元，由本屆評審林予晞授獎，導演許筱玟表示：「生命、創作都很孤獨，但是創作帶我認識這些很棒的人，也帶我來到了這裡，非常的感謝，我會繼續創作。」對於這部作品，林予晞給出高度評價：「故事中角色游移在對錯與同儕之間，導演透過孩子們自然的表演，將人複雜的思慮與氣氛掌握得恰到好處。無論是劇本安排、小朋友的演出、鏡頭、剪接各方面都有均衡且出色的表現，實屬不易。」
最佳男演員獎由《Rungay》的黃遠拿下，他分享得獎感言：「其實我在前幾天也看了一下其他作品，每個入圍者的表演都非常精彩。人生如戲，戲如人生，身為演員最近雖然沒有正在著手的作品，但依舊在認真的生活。」評審林予晞對於黃遠在片中的表現表示：「情感真摯且具穿透力，每一個細節皆能緊緊抓住觀眾的心神。態度誠實而有說服力，令人好奇角色所經歷的現實，進而跟著角色走進劇本的世界。」
最佳女演員獎由資深演員李康生頒發給《五花肉》小薰，她表示：「我很謝謝你們可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」金馬影帝李康生頒獎時表示，自己一路看金片子大賽長大，如今已經15歲，希望這些優秀的短片能有更多的播映，與觀眾見面的機會。本屆評審林予晞也表達對小薰表演的肯定：「在被動跟主動之間來回，演員黃瀞怡不哭也不笑、不控訴但也沒有全盤接受的表演選擇，服貼地描繪了角色的處境。在深度安靜的表演中，給出了飽滿的表態與符號。」
眾所矚目的評審團國際競賽首獎由《Mercenaire》獲得，導演Pier-Philippe Chevigny得知獲獎感謝評審青睞，對於影片能在加拿大之外的地方上映感到榮幸。本屆評審陳哲藝評語表示：「影片成功地維繫了劇情的張力與場景的情感分量，從而深刻捕捉了人物的處境，其帶來的震撼力縈繞心頭，餘韻悠長。」
本屆「美亞娛樂觀眾票選獎」採用線上粉絲專頁及入圍影展映後票選方式，合計票數最高者獲得美亞娛樂提供之2萬元獎金，感謝美亞娛樂一直以來對台北市電影委員會及金片子大賽的大力支持。今日典禮美亞娛樂邱順清董事長親臨頒獎表示：「2萬元獎金太少了！」希望能號召更多愛電影的人一起用行動支持拍片，獲得全場熱烈掌聲及歡呼聲。最終「美亞娛樂觀眾票選獎」由《抓耙仔》獲得。
2025金片子大賽入圍與得獎影片將在「MOD美亞電影台 頻道610」、YouTube百萬訂閱頻道「8號電影院 - HK Movie」及香港 YouTube 頻道「美亞影院 Cinema Mei Ah - 香港電影 (HK Movie)」公開播送， 歡迎喜愛金片子大賽的觀眾關注收看。而影委會「金片子放映室」線上限時播映2024金片子大賽入圍作品，並頒發期間內觀看數最高作品「金片子放映室—人氣獎」（獎金1萬元），本次得獎作品為《檳榔吸屍》，於典禮上由韓國富川國際奇幻影展代表頒發獎項。
