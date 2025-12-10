小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應

小薰今（10）日遭週刊爆料拖欠牙醫診所14萬治療費。（圖／翻攝自小薰IG）





藝人小薰（黃瀞怡）從《我愛黑澀會》出道，近年跨足戲劇圈發展皆有亮眼表現，曾奪下迷你劇集/電視電影女配角獎，她與同為演員的男友鄭人碩交往多年，豈料，今（10）日小薰遭週刊爆料拖欠牙醫診所款項，連男友鄭人碩也捲入其中，對此，經紀人稍早也透過3點聲明回應了。

根據《鏡週刊》報導，小薰日前在台北某知名牙科診所進行隱適美牙齒矯正療程，在療程進行到一半時轉做牙齒貼片，但途中欠下約14萬元的治療費至今，知情人士透露，小薰雖然態度良好，總表示「下次會付」，但款項始終未入帳，而男友鄭人碩也在同一間診所治療，員工也曾向鄭人碩提醒女友的欠款問題。鄭人碩同樣承諾會「回家就轉帳」，但最終款項依舊石沉大海。

廣告 廣告

對此，經紀人稍早發布3點聲明回應，強調「款項已結清」，關於小薰的個人醫療及財務問題已在內部妥善處理，針對私人糾紛被搬上檯面，經紀人也緩頰表示，「因為是她個人私事，不好意思要佔用公共版面。謝謝大家的理解。」並透露未來持續將專注於工作及自我提升，「努力用作品說話」。



【更多東森娛樂報導】

●小薰「激戰豬肉攤老闆」奪影后！黃遠摘下金片子影帝

●曾當《鴨王》全裸爆紅！男星淪街頭發傳單 心酸影片全曝光

●小煜前妻也超紅！昔為「無名小站正妹」 被讚：兇版佐佐木希

