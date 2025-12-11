小薰爆欠牙齒矯正14萬 陳沂笑小事卻因「謎之操作」鬧大

陳沂評論小薰牙齒欠款一事。（圖／陳俊吉攝、取自陳沂臉書）

前黑澀會美眉小薰（黃瀞怡）近期因牙齒矯正欠款事件，再次成為網路熱議焦點。據週刊爆料，她中途更改矯正項目，導致原本未結清的款項達14萬元，診所多次催款仍未獲回應，引發外界關注。對此，以直言敢言聞名的網紅陳沂在臉書發文，對事件提出質疑，直指小薰與經紀人的操作反覆、邏輯矛盾，甚至懷疑她的法律聲明背後有威嚇公眾之嫌。

陳沂在貼文中指出，小薰每次被診所催款時，態度表面上很禮貌，總說會轉帳，但實際上一直沒有下文。她男友鄭人碩也曾去診所治療，對催款事宜回應「回家會轉帳」，結果一樣石沉大海。事件曝光後，小薰經紀人先否認她有做矯正，也否認欠款存在，不久後小薰卻在半夜緊急轉帳給診所，並發文感謝診所，彷彿把經紀人變成了「說謊精」。陳沂認為，這些謎之操作原本是小事，但因行為反覆，整個事件迅速引發網友熱議。

此外，陳沂對小薰後續發表的法律聲明提出評論。小薰指控診所洩漏她的矯正隱私，並強調「保留法律追訴權，絕不寬貸」。陳沂直言，診所洩漏矯正行程和她長期不付款，是兩件完全不同的事，不應混為一談。她指出：「這顯然就是要用法律嚇唬社會大眾，不讓大家再討論妳不付錢的事」，並揶揄：「通常講保留法律追訴權都不用理，告訴本來就是你的權利」。

陳沂甚至戲稱，小薰不會連律師聲明都要省錢，才會寫得如此不專業。貼文一出，網友反應熱烈，紛紛留言：「現在就都用法律追訴權嚇唬人」、「蠻訝異的耶，也算蠻有名氣的人了？14萬居然可以拖那麼久...」、「診所只要秀出轉帳紀錄就能證明當事人是否完全陳述事實」、「聲明還不能留言勒」、「本來我對她印象很好...怎麼會這樣咧？」、「有啥好為難診所的啊」。

