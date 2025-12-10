小薰爆欠14萬醫療費！「鄭人碩也知情」經紀人不忍3說明回應了

記者林汝珊／台北報導

小薰爆積欠醫療費。（圖／資料照）

女星小薰（黃瀞怡）自《我愛黑澀會》出道後在戲劇圈表現亮眼，曾以《迷你劇集／電視電影》奪下金鐘獎女配角。然而，今日卻被爆捲入牙醫診所的「欠費風波」，療程途中欠下約14萬元費用，引起關注。對此，經紀人也做出回應。

小薰經紀人發聲。（圖／美体專科提供）

週刊報導指出，小薰日前在台北一間知名牙科診所進行隱適美矯正，後來改做「牙齒貼片」，卻在療程途中欠下約14萬元費用。知情人士透露，她態度雖然不差，但多次以「下一次會補上」作為回應；而男友鄭人碩也在同診所就診，員工曾私下提醒他此事，得到的回覆則是「回家就轉帳」，但診所始終未收到款項。

對於爆料，小薰今（10）日透過經紀人做出回應，並一次列出三點聲明，強調「款項已全數結清」，表示醫療及財務問題已在內部妥善處理完畢。對於私人醫療糾紛被攤在檯面上，經紀人也代為致歉：「因是她的個人私事，不好意思占用公共版面，感謝大家的理解。」

經紀人3點聲明

1. ​款項已結清： 她的個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢。

2. ​因為是她個人私事，不好意思要佔用公共版面。謝謝大家的理解。

​3. 未來小薰還是會專注於工作與自我提升，努力用作品說話。

