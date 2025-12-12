小薰爆矯正牙齒拖欠14萬！經紀公司3聲明反擊 律師揪2點：有害無益

娛樂中心／陳慈鈴報導

自《我愛黑澀會》出道的藝人小薰（黃瀞怡），近期遭爆料矯正牙齒卻拖欠牙醫診所治療費14萬元，長達2年都沒有付清。儘管小薰已轉帳繳清，但將經紀公司的聲明卻讓事件持續引起關注。對此，「黑心律師」楊律師就提出2大疑點，建議先把聲明撤下，再作討論。

楊律師11日晚間於臉書轉貼小薰經紀公司的官方聲明，認為聲明不僅形式怪怪的，字好小，排版好亂，就連內容也怪怪的。小薰先還清全部錢並免費貼業配文看似大和解後，才又發這個警告的聲明，「為何要先投降再警告？」

小薰經紀公司發出聲明反擊欠費風波，引起討論。（圖／資料照）

楊律師認為，此舉無論從公關或法律的角度來看都沒好處，因此他建議經紀公司先撤下聲明，找公關及律師討論後，再決定認賠停損或另開戰場。

楊律師還說，自己上網查詢過後，發現絕大多數的鄉民都在聲明下方留言罵小薰，「更加證明我的看法，這個聲明有害無益，強烈建議先撤下這個聲明。」

小薰經紀公司發出聲明，回應欠費事件。（圖／翻攝自臉書）

【小薰完整聲明全文】



瀞擎藝術有限公司針對旗下藝人小薰（黃瀞怡）的私人診療事務遭媒體不當曝光，以及近日收到祐民牙醫診所律師回覆的文本內容，特此向各界說明本公司及藝人立場。

一、 診所未能嚴守病患個資保護原則

藝人小薰（黃瀞怡）女士始終相信並尊重醫病關係中最高的職業道德與法律要求，即醫療機構負有嚴格保護病患個人資料及診療隱私的不可推卸責任。

本次私人診療事務遭到非授權的對外洩露與公開討論，正是起因於本應受到嚴密保護的個資與隱私已然外洩。這種行為已嚴重違反醫療機構應遵守的基本法規與原則，並對藝人名譽及權益造成了極大損害。

針對外界不實指控，本公司依祐民牙醫診所律師回覆文本中確認的事實，說明費用狀況並澄清惡意謠言：

費用事實：本案診療費用以牙套交易常態（即「做多少，付多少」）的方式分階段付款。然而，為徹底杜絕外界有心人士惡意捏造並散播不實財務訊息，並避免一切不必要的爭議藉口，藝人小薰（黃瀞怡）女士已提前將所有餘款全額付清。此舉旨在主動防禦惡意攻擊，並與原約定的付款方式無關。



二、 對律師回覆文本未能正視根本問題的嚴正遺憾

雖然我們肯定診所律師在文本中確認了上述費用事實，但本公司對該回覆文本未能針對病患隱私疑似外洩的根本問題進行說明或致歉，表達最嚴正的遺憾。

診所的律師回覆中雖提及恪守隱私，卻對事實上已發生的資訊外流及後續對藝人名譽造成的巨大困擾，避而不談或未有任何道歉。我們認為，一個專業機構應正視問題的根源，對未能履行其保護病患個資的責任，進行合理的交代。



三、 結案與法律追訴權的保留

本公司將此視為釐清所有事實的終點。藝人小薰（黃瀞怡）女士未來將專注於專業演藝工作，不再對此事件進行任何評論。

然而，對於此前及未來繼續惡意散播不實言論、以及任何涉及侵害藝人個資或名譽權的行為，本公司將保留所有法律追訴權利，絕不寬貸。



感謝各界對藝人小薰（黃瀞怡）的關心與支持。

