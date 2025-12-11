小薰爆積欠14萬診療費！才剛露齒燦笑謝醫生 突怒發3點聲明嗆牙科：外洩病患個資隱私

小薰發聲明槓上牙科診所。李鍾泉攝

小薰（黃瀞怡）遭爆拖欠牙科14萬診療費，獲知被爆料後，原本深夜火速付款，還發文感謝醫生，事隔一天突然透過經紀公司發布律師聲明，提出三點，強硬指責「私人診療事務遭媒體不當曝光」，「診療機構負有嚴格保護病患個人資料及診療隱私的不可推卸責任」。

聲明中提到：「本次私人診療事務遭到非授權的對外洩露與公開討論，正是起因於本應受到嚴密保護的個資與隱私已然外洩。這種行為已嚴重違反醫療機構應遵守的基本法規與原則，並對藝人名譽及權益造成了極大損害。」

小薰發文露齒燦笑謝醫生。翻攝IG @estherxun

小薰「提前付清」費用！防禦惡意攻擊

此外並提出牙科的律師回覆文本，解釋費用問題：「本案診療費用以牙套交易常態（即「做多少，付多少」）的方式分階段付款。然而，為徹底杜絕外界有心人士惡意捏造並散播不實財務訊息，並避免一切不必要的爭議藉口，藝人小薰（黃瀞怡）女士已提前將所有餘款全額付清。此舉旨在主動防禦惡意攻擊，並與原約定的付款方式無關。」

小薰方面並表示：「雖然我們肯定診所律師在文本中確認了上述費用事實，但本公司對該回覆文本未能針對病患隱私疑似外洩的根本問題進行說明或致歉，表達最嚴正的遺憾。」認為診所應給出合理交代。

小薰聲明全文。翻攝IG @estherxun



