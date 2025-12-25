小薰現身警政署報佳音 獻唱祝福點亮平安夜

宋逸民（左起）小薰、李又汝、陳維齡，受邀前往內政部警政署報佳音。（圖／藝起發光提供）

藝人黃瀞怡（小薰）、李又汝和宋逸民、陳維齡牧師夫婦，昨（24日）以藝起發光協會與標竿教會組成的報佳音團隊，受邀前往內政部警政署為守護國人的警政同仁獻上溫馨祝福。首次參與報佳音的小薰與李又汝深受感動。小薰更分享：「第一次到警政署報佳音，很特別也很溫暖。」李又汝則說：「我們送祝福，但自己反而先被感動到。」

活動在警政署廣場舉行，陳維齡身兼活動主持，警政署副署長親自接待，眾多同仁也受氣氛感染加入。藝起發光特別準備象徵「健康、豐盛、平安」的蘋果與葡萄禮物，由藝人親手送給警政署及保六總隊同仁，表達由衷感謝。警政署亦回贈聖誕餅乾與警察小熊，象徵雙向祝福。活動在藝人、員警與孩子的大合唱中圓滿落幕。藝起發光透露，未來將持續投入公益，將這份「真正的平安」帶給更多需要的人。

廣告 廣告

活動在藝人、員警與孩子的大合唱中圓滿落幕。（圖／藝起發光提供）

宋逸民感性表示：「警察平安，人民才平安。並在現場為所有警政人員祝福禱告，希望大家在高壓與繁忙的工作中，也能感受到節日的祝福與陪伴。」

宋逸民牧師現場為所有警政人員禱告，他感性表示：「警察平安，人民才平安。」希望讓在高壓環境工作的同仁感受到節日陪伴。首次參與報佳音的小薰與李又汝也表示深受感動，原本是來送祝福，自己反而先被溫暖的氛圍療癒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像

割頸案乾哥無悔意！法官竟稱「可孝順死者家屬」 父嘆：別來殺我們就偷笑了

成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區