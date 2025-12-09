小薰看牙積欠14萬 曾與鄭人碩中國掃A貨包再被挖！一口氣就砸18萬現金

小薰（右）與鄭人碩曾被爆買A貨包。翻攝IG @shuo1229、@estherxun

小薰（黃瀞怡）遭爆積欠牙科14萬診療費，過往與鄭人碩到廣州狂掃A貨包的爆料也再被挖出。但當時小薰稱是幫朋友代買，還說男友若是送假包，「我會生氣」。

根據《鏡週刊》報導，2019年，鄭人碩與小薰被直擊到廣州白雲匯廣場買了9個A貨名牌包，花費人民幣2萬多元（約新台幣9萬元），加上鄭人碩戰利品，共花費人民幣4萬多元（約新台幣18萬元），且因商場規定，只能付現、無法刷卡，在現場引起討論。

小薰看牙不付款 鄭人碩被催幫買單

小薰爆積欠看牙費。李鍾泉攝影

當時的花費都由鄭人碩買單，這次小薰被牙科追討診療費，也牽拖到鄭人碩，因兩人是在同一家診所看診，員工向小薰討要不成，等鄭人碩來看診時就換成問他，但兩人都敷衍回應、遲遲不付錢。



