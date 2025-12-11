小薰矯正牙齒疑遭外洩個資！經紀公司怒發聲明 盼相關單位正視問題

記者鄭尹翔／台北報導

藝人小薰日前遭爆料，在忠孝東路上的知名牙醫診所矯正牙齒，卻沒想到遭到有心人向週刊爆料，將原先未結的款項，以欠款14萬拖欠未還，並公開小薰在診所先是透過隱適美矯正，而後改作牙齒貼片等細節，而後卻引起廣大討論，儘管牙醫師也出面澄清款項已繳清，小薰也強調並沒有被追討過要一次全額繳清，不理解為何分期的費用會變成欠款，對此小薰經紀公司也透過律師發出聲明

小薰經紀公司表示，診所身為醫療機構，依法應全面保障病患個資與醫療隱私，不應讓療程細節成為外流的素材。聲明指控，此次事件已嚴重違反醫療機構應遵守的保密原則，公司對於不實指控與惡意散播的內容深感遺憾。聲明同時指出，小薰從未被要求一次付清全部費用，也從未遭診所追討欠款，並已在治療過程中按時付款，相關金額也早已結清。經紀公司更強調，對於外界刻意製造誤導、造成藝人名譽損害的行為，保留法律追訴權。

小薰疑遭外洩個資，經紀公司發出聲明。（圖／翻攝自臉書）

此外，經紀公司也回應費用爭議，指出該文並未釐清問題根源，反而造成更大誤會。公司呼籲專業機構應正視個資外洩問題，對病患進行必要說明與交代。最後，小薰方面表示，未來希望將心力專注於演藝工作，不再對此事件做額外評論，但若仍持續出現惡意散播或侵犯隱私的行為，將依法追究到底。

