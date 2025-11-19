小薰穿大尺度透膚薄衫配短裙！衝夜店只為「做1事」

娛樂中心／王靖慈報導

36歲女星小薰（黃瀞怡），過去曾是「黑澀會美眉」出身，以甜美親和的形象累積了大量粉絲，目前多活耀於影視圈，儘管她近期工作行程滿檔，仍會抽空與粉絲分享生活點滴。近日在社群平台上大方秀出超辣透視裝的照片，並公開自己到夜店，立刻成為焦點，在網路上掀起熱烈討論。





小薰在夜店坐在沙發上開心吃拉麵。（圖／翻攝自「estherxun」IG）

小薰放出當天穿搭照，只見她大膽穿上黑色透膚衫，配皮質短裙。（圖／翻攝自「estherxun」IG）

昨（18）日，小薰在個人 IG 上曬出多張夜店美照。照片中，她身穿大膽性感的黑色透膚上衣，薄紗程度幾乎能完全看見內搭的內衣，尺度相當亮眼；下半身則配上一件皮質短裙，展現修長筆直的美腿，在昏暗的燈光下依舊光彩奪目。她透露，這是自己第一次和親戚們一起踏進夜店，目的則是替即將飛往澳洲的表妹送行。小薰也分享當晚的小插曲，她笑稱自己順道把來自馬來西亞的新朋友一起帶入「原住民熱情模式」，沒想到對方比她想像中更嗨、更投入，讓整場氣氛瞬間升到最高點。不過，在眾人在狂嗨的同時，她卻默默躲在角落吃起拉麵，形成強烈反差。文末她打趣的說：「原來家人一起瘋，比酒精更讓人上頭。」對她而言，夜店瞬間變成「家庭聚會版的歡樂谷」。

小薰前往夜店的貼文也引來網友按讚留言。（圖／翻攝自「estherxun」IG）

照片曝光後，直至現在已有2381個讚，粉絲紛紛湧入留言，寫下：「太難得了吧！」、「真的覺得很棒餒！難得的聚會」、「那套也太辣」，也有人笑著表示：「原住民的熱情，有時候不是酒精幫忙的！」看得出來網友們也被照片中開心氛圍感染。









