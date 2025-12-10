小薰美齒積欠14萬！遭爆料後連夜付款救形象 燦笑謝醫生：投資自己不會錯

小薰連夜繳清款項。翻攝IG @estherxun

小薰（黃瀞怡）遭爆出到知名牙科矯正牙齒，積欠14萬治療費，經紀人回應稱：「款項已結清： 她的個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢。」據悉，她在獲知此事被爆料後，連夜轉帳給診所，並在社群上發業配文，緊急補救形象。

根據《鏡週刊》報導，小薰到知名牙科矯正牙齒，原本選擇做28萬元的「隱適美」療程來矯正牙齒，因為她的藝人身份，診所還打對折給優惠，也就是要支付14萬元。但小薰療程做到一半，改變心意做牙齒貼片，也結清貼片款項，但似乎不想認之前已做一半的14萬療程費，遲遲不付款，也牽拖到同家診所矯正牙齒的男友鄭人碩被追討款項。

小薰露燦笑感謝醫生。翻攝IG @estherxun

緊急付款發業配文！樂喊笑容升級

小薰9日獲知此事將被爆料，據悉半夜緊急付款，並在社群上發文：「最近被不少人問到我的牙齒，謝謝你們的稱讚，讓我覺得這個決定太值得了！我一直都覺得，投資在自己身上永遠不會錯。所以這一年，給自己準備了一份大禮，就是把我的笑容做了個『升級』。」

據悉，小薰付款後，還感謝診所讓自己「分期付款」，發文也說：「過程當然需要時間和耐心，但看到現在成果，真的覺得非常值得！現在的牙齒，在保持自然樣貌的前提下，變得更整齊、更亮白了。真的謝謝細心又專業的醫生，幫我完成了這個心願。現在每天都更愛笑了！」



