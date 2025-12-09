小薰背負小三罵名交往6年 多次傳分手鄭人碩！親吐婚事卡關最大關鍵原因

小薰（左）與鄭人碩交往6年風波不斷。翻攝IG @shuo1229、@estherxun

小薰（黃瀞怡）與鄭人碩被《鏡週刊》爆出面對積欠牙科的14萬診療費敷衍回應，兩人交往6年來風波不斷，曾被爆分手，也傳過婚訊，而鄭人碩有過一段婚姻，小薰從交往之初就背負「小三」罵名，但都挺過來，如今相處已如老夫老妻。

鄭人碩2018年與小薰合作電影《寒單》爆出緋聞，同年底和前妻離婚，但鄭人碩曾解釋，是在2019年2月才跟小薰告白，對方也考慮了一個月才答應，感情並無重疊。

婚事卡關傳聞不斷 實際相處已是老夫老妻

小薰瘦身有成曾甜誇鄭人碩下廚也有功勞。翻攝IG @estherxun

廣告 廣告

兩人曾傳出婚事卡關是因信仰不同，小薰否認，只說對於結婚，少了衝動的火花，且都忙於演藝事業。兩人在一般情侶間的重要節日也幾乎不會共度，相處非常日常，小薰曾透露鄭人碩愛逛市場、愛煮菜，走實際路線的浪漫。



回到原文

更多鏡報報導

小薰遭爆積欠牙科14萬！男友鄭人碩被牽拖討款 敷衍回應氣炸診所員工

小薰看牙積欠14萬 曾與鄭人碩中國掃A貨包再被挖！一口氣就砸18萬現金

鄭人碩罕曝單親爸心聲！認了私下對兒溺愛 揭母過世痛喊：不公平