小薰被問「粿王」不倫戀吐心聲 鬆口跟王子關係：我們超不熟

【緯來新聞網】TVBS《聖誕愛無限》推出聖誕特別節目《聖誕音樂慶典》，「藝起發光」宋逸民、陳維齡領軍，帶著小薰、白家綺、吳東諺、林道遠、張文綺、李又汝、鄭亦真等人一同出席。近期粿粿、王子婚外情風波鬧得沸沸揚揚，黑澀會美眉出身的小薰今（9日）出席錄影現場被問到王子，她坦言跟王子私下沒交集，「我們真的很不熟。」就連社群帳號都沒有。

小薰表示跟王子很不熟。（圖／許方正攝）

小薰過去是黑澀會美眉成員，與「棒棒堂」王子同期，被問起王子不倫風波，小薰無奈表示自己是邊緣人，昔日美眉有聯絡的不多，「我只有跟小蠻、勇兔、鬼鬼聯絡。」不只跟王子不只沒交集，也沒有互加社群帳號。提到王子的不倫風波，她無奈表示自己不能說什麼，「我只能幫他禱告，能說什麼？演藝圈什麼事都可能發生。」至於她跟男友鄭人碩先前一度傳出兩人因信仰問題感情生變，她今則難得放閃，表示跟鄭人碩目前感情穩定，「要非常謝謝大家。」



宋逸民也分享婚姻之道，表示夫妻之間包容跟體諒很重要，「愛是恆久忍耐，要忍耐很久。沒有一對夫妻不忍耐，不忍耐早就離婚了。」坦言跟老婆陳維齡曾有離婚打算，陳維齡結婚3天就差點受不了，夫妻倆靠著信仰才走出來。白家綺、吳東諺夫妻檔也語出驚人，認了宣布結婚初期曾有離婚念頭，白家綺表示，當時宣布結婚時，她正在懷孕，工作壓力也大，吳東諺也坦言：「其實我跟我老婆結婚一個禮拜就想離婚，剛好第8天的時候，牧師、師母找了我們，信仰進入我們的婚姻。」夫妻倆因為信仰看到對方的付出，互相包容，讓婚姻得以延續。

廣告 廣告

《聖誕音樂慶典》宋逸民、陳維齡。（圖／許方正攝）

白家綺、吳東諺夫妻檔自爆曾有離婚念頭。（圖／許方正攝）

更多緯來新聞網報導

一句「你好爛喔！滾開」 劉品言從此叫張榕容老公

與AcQUA源少年首登TMEX 姑慕·巴紹揭金曲獎深刻一幕