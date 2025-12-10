小薰被爆牙齒矯正14萬拖兩年男友鄭人碩也被波及 經紀人回應這樣說

【緯來新聞網】女星小薰自《我愛黑澀會》出道，近來憑藉演技站穩演技派女星行列，今（10日）卻被《鏡週刊》爆料，去做牙齒矯正時，因為中途更改療程，有14萬元款項拖了兩年未付清，男友鄭人碩在同間診所治療也被波及。

小薰遭爆積欠牙齒矯正費用。（圖／資料照，許方正攝）

據《鏡週刊》報導，小薰原先在該診所進行隱適美牙齒矯正療程，但療程進行到一半，她選擇改作牙齒貼片，但矯正療程進行到一半，仍需付款。即使診所已經打折，仍有14萬元款項待結清。 報導中指出，小薰每次回診，診所都會提醒費用，小薰往往都態度良好，回覆「下次會付」，但診所遲遲未收到款項。就連在同間診所看診的男友鄭人碩也曾被診所提醒此筆費用，鄭人碩也是類似回應， 表示「回家就轉帳」，但這筆款項最後還是石沈大海。



對此，小薰經紀人回應表示：「款項已結清，她的個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢。」並對個人私事佔用版面表示歉意，「未來小薰還是會專注於工作與自我提升，努力用作品說話。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

LUCAS走過爭議退出NCT！單飛出道選在台灣「真的很愛很愛」

莎莎自曝主動邀約泡溫泉 色誘男友竟失敗