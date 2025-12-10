小薰遭爆拖欠牙醫款項「連累鄭人碩」 經紀人回應了

小薰遭爆拖欠牙醫款項。（圖／翻攝自Instagram@estherxun）

女星小薰（黃瀞怡）自節目《我愛黑澀會》出道，近年來在戲劇領域活躍發展，2021年更榮獲金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎。不過，她今（10）日遭爆料做牙齒矯正療程中途調整診療項目，導致原項目有14萬元未結清，連男友鄭人碩也被捲入其中。對此，小薰經紀人回應，「所有相關款項均已結清完畢，不好意思占用公共版面，謝謝大家的理解。」

《鏡週刊》報導指出，小薰在台北牙科診所進行總價28萬元的隱適美矯正療程，但療程進行中途變更療程，改作牙齒美白貼片。雖然美白貼片款項已付清，但傳出隱適美款項經過5折優惠後，長達2年仍有14萬元未繳，甚至鄭人碩疑因在同間診所治療也捲入風波。

稍早小薰經紀人回應表示，小薰的個人醫療與財務事宜已妥善處理完成，所有相關款項均已結清完畢，並強調​未來小薰仍會專注於工作與自我提升，努力用作品說話。

據悉，日前在媒體詢問小薰經紀人回應後，小薰急忙轉帳給診所，隨後於今日凌晨1點發了一篇感謝診所的文章，寫道「​我一直都覺得，投資在自己身上永遠不會錯。所以​這一年給自己準備了一份大禮，就是把我的笑容做了個升級。​過程當然需要時間和耐心，但看到現在成果，真的覺得非常值得！​真的謝謝細心又專業的醫生，幫我完成了這個心願。」

