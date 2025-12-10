小薰遭爆整牙賒帳2年！拖欠14萬元矯正費 經紀人回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人小薰（黃瀞怡）透過綜藝節目《我愛黑澀會》出道，之後再戲劇方面表現亮眼，曾獲得金鐘迷你劇集電視電影女配角獎。感情方面也與鄭人碩穩定交往中。不過今（10）日她被爆出在台北牙醫診所進行牙齒矯正，衍生出拖欠了14萬元的治療費的問題。

小薰遭爆矯正牙齒欠款14萬。（圖／翻攝自小薰IG）

根據《鏡週刊》報導，小薰2年前到台北知名牙科診所做總價28萬元的「隱適美」療程，而診所考量到小薰藝人的身份，也給予她5折的優惠。不過當療程進行到一半時，小薰決定改做牙齒貼片。事後小薰雖已將貼片的款項付清，但打完折後的14萬元隱適美療程費用，診所卻遲遲未收到。

據悉，小薰每次回診時，診所都會提醒她繳費，但催繳多次仍未收到，由於男友鄭人碩也在同家診所進行治療，因此診所員工也會向對方提到小薰欠款的事宜，雖然兩人被提醒時態度良好，但始終未收到款項，讓診所員工相當無奈。而針對以上爆料，經紀人表示，小薰沒有做隱適美，隨後否認欠款，「沒有這件事。」





