小薰遭爆欠牙醫14萬治療費！總說「下次會付」 經紀人回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小薰」黃瀞怡與男友鄭人碩合作電影《寒單》相識交往6年，雖時常傳分手謠言，但2人面對訪問都稱感情穩定，今小薰被爆出在台北知名牙醫診所做了隱適美矯正，拖欠14萬元治療費，因男友鄭人碩在同間診所看診，連帶被追討款項，不過兩人總說「下次會付」、「回家就轉帳」，至今仍未付清，讓診所相當困擾，對此，小薰經紀人3點回應，強調「款項已結清」。

「小薰」黃瀞怡有一口整齊白牙。(資料照，記者王文麟攝)

小薰透過經紀人表示，關於拖欠診所款項已結清，「她的個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢。」對於為何欠款，經紀人稱，因為是她個人私事，不好意思要佔用公共版面。謝謝大家的理解，並說未來小薰還是會專注於工作與自我提升，努力用作品說話。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

11歲爆紅成童星 「果果」葉子誠驚爆過世得年25歲

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

派拉蒙提出新收購案華納已讀不回！得知選擇Netflix超震驚

