小薰遭爆牙齒醫美欠14萬「男友鄭人碩也衰捲」 經紀人回應了

小薰爆牙齒醫美欠款14萬，男友鄭人碩也衰捲催債。（資料圖／陳俊吉攝）

女星小薰（黃瀞怡）自節目《我愛黑澀會》出道，後來多在演員領域發展，2021年還獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角，演藝成績十分亮眼。不過，她近日遭爆料做牙齒醫美，中途卻調整診療項目，導致原項目仍有14萬元未結清，連男友鄭人碩也被捲入其中。

根據《鏡週刊》報導，小薰曾在台北一間牙醫診所進行牙齒醫美，原本選擇了總價28萬元的牙齒矯正療程，但療程進行到一半，她改變心意轉做牙齒貼片，且已結清牙齒貼片的費用。然而，小薰還有原本牙齒矯正的費用尚未付款，經過5折優惠已變為14萬元，卻始終未結清款項。

廣告 廣告

知情人士也透露，小薰每次回診，院長都會指示員工提醒繳費，但小薰態度良好地表示「下次會付」後，款項仍未結清。而她的男友鄭人碩亦在同間診所治療牙齒，當他被提醒此事，也都回覆「回家就轉帳」，最終依舊沒有下文，不免引來診所員工抱怨：「藝人都賺這麼多了，怎麼這點款項，還得為難小員工。」

對此，小薰經紀人向《鏡週刊》回應，沒有進行牙齒矯正療程，並否認14萬元欠款：「沒有這件事。」此外，小薰9日也在社群分享近況，透露最近被誇讚牙齒好看，讓她覺得去做治療很值得，更標註牙醫診所開心表示，「現在的牙齒，在保持自然樣貌的前提下，變得更整齊、更亮白了。真的謝謝細心又專業的醫生，幫我完成了這個心願。現在每天都更愛笑了！」

更多中時新聞網報導

阮丹青遊歐洲看雪景重置身心

不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯

趙震雄犯罪黑料被挖出 《信號2》恐受影響