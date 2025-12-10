小薰遭爆看牙不付錢！積欠14萬診療費 經紀人強調3點回應：已在內部處理

小薰稱14萬已付清。李鍾泉攝

小薰（黃瀞怡）遭爆出到知名牙科矯正牙齒，竟積欠14萬治療費，更牽拖到同診所矯正的男友鄭人碩。一早小薰也透過經紀人回應，強調3點，其中包括澄清款項已結清。

經紀人首先表示：「​款項已結清： 她的個人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢。」此外並說，「因為是她個人私事，不好意思要佔用公共版面。謝謝大家的理解」、「未來小薰還是會專注於工作與自我提升，努力用作品說話」。

小薰（左）看牙費用也牽拖到男友鄭人碩。翻攝IG @shuo1229、@estherxun

牙科打對折優惠 被爆追款敷衍回應

根據《鏡週刊》報導，小薰到知名牙科矯正牙齒，原本選擇做28萬元的「隱適美」療程來矯正牙齒，因為她的藝人身份，診所還打對折給優惠，也就是要支付14萬元。但小薰療程做到一半，改變心意做牙齒貼片，也結清貼片款項，但似乎不想認之前已做一半的14萬療程費，遲遲不付款。

廣告 廣告

因院長指示員工追討款項，小薰雖態度良好，但也敷衍回應：「下次會付。」鄭人碩看診時也會被問，也說之後轉帳，但最終都石沈大海，讓被夾在中間的診所員工很無奈。



回到原文

更多鏡報報導

小薰遭爆積欠牙科14萬！男友鄭人碩被牽拖討款 敷衍回應氣炸診所員工

小薰背負小三罵名交往6年 多次傳分手鄭人碩！親吐婚事卡關最大關鍵原因

小薰看牙積欠14萬 曾與鄭人碩中國掃A貨包再被挖！一口氣就砸18萬現金