小薰遭爆積欠牙科14萬！男友鄭人碩被牽拖討款 敷衍回應氣炸診所員工

小薰爆出積欠牙科診療費。李鍾泉攝

小薰（黃瀞怡）遭《鏡週刊》爆出到知名牙科矯正牙齒，竟積欠14萬治療費，更牽拖到同診所矯正的男友鄭人碩，每次看診被問到付費問題，就說「下次會付」，讓診所員工對這筆呆帳很頭疼。

根據報導指出，小薰原本選擇做28萬元的「隱適美」療程來矯正牙齒，因為她的藝人身份，診所還打對折給優惠，也就是要支付14萬元。但小薰療程做到一半，改變心意做牙齒貼片，也結清貼片款項，但似乎不想認之前已做一半的14萬療程費，遲遲不付款。

男友鄭人碩也被追付款 雙雙敷衍了事

鄭人碩也會被診所員工問付款問題。李鍾泉攝

廣告 廣告

因院長指示員工追討款項，小薰雖態度良好，但也敷衍回應：「下次會付。」鄭人碩看診時也會被問，也說之後轉帳，但最終都石沈大海，讓被夾在中間的診所員工很無奈。



回到原文

更多鏡報報導

小薰看牙積欠14萬 曾與鄭人碩中國掃A貨包再被挖！一口氣就砸18萬現金

小薰背負小三罵名交往6年 多次傳分手鄭人碩！親吐婚事卡關最大關鍵原因

鄭人碩罕曝單親爸心聲！認了私下對兒溺愛 揭母過世痛喊：不公平