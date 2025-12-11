小薰遭牙醫診所爆「拖欠14萬元」 反擊：已提前將所有餘款全額付清

小薰遭牙醫診所爆「拖欠14萬元」。(資料照，記者宋志雄攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小薰」黃瀞怡昨被爆出在台北知名牙醫診所做了隱適美矯正，拖欠14萬元治療費，因男友鄭人碩在同間診所看診，連帶被追討款項，不過兩人總說「下次會付」、「回家就轉帳」，至今仍未付清，讓診所相當困擾。對此，小薰經紀人昨強調「款項已結清」，今又強硬發出三點正式聲明，指控診所未能嚴守病患個資保護原則，並強調牙套交易常態即「做多少，付多少」的方式分階段付款，她現在已提前將所有餘款全額付清。

小薰經紀人今表示，診所未能嚴守病患個資保護原則，認為私人診療事務遭到非授權的對外洩露與公開討論，正是起因於本應受到嚴密保護的個資與隱私已然外洩，「這種行為已嚴重違反醫療機構應遵守的基本法規與原則，並對藝人名譽及權益造成了極大損害。」

此外，小薰經紀人也提到本案診療費用以牙套交易常態(即「做多少，付多少」)的方式分階段付款。她指出，為徹底杜絕外界有心人士惡意捏造並散播不實財務訊息，並避免一切不必要的爭議藉口，小薰已提前將所有餘款全額付清。此舉旨在主動防禦惡意攻擊，並與原約定的付款方式無關。

她表示診所的律師回覆中雖提及恪守隱私，卻對事實上已發生的資訊外流及後續對藝人名譽造成的巨大困擾，避而不談或未有任何道歉。「我們認為，一個專業機構應正視問題的根源，對未能履行其保護病患個資的責任，進行合理的交代。」

