小薰「激戰豬肉攤老闆」奪影后！黃遠摘下金片子影帝

2025金片子大賽最佳男演員《Rungay》黃遠（右）、最佳女演員《五花肉》小薰（左）。（圖／台北市電影委員會提供）





2025金片子大賽頒獎典禮於今（25）日下午2點在台北遠東香格里拉飯店舉行，頒獎典禮集結評審、入圍者及貴賓們齊聚一堂，共同揭曉百萬總獎金之得獎名單。黃瀞怡（小薰）憑藉《五花肉》獲頒最佳女演員獎，最佳男演員獎由黃仲崑的兒子黃遠以《Rungay》拿下，最大獎「金片子金獎」與獎金新台幣60萬元頒給《狀況》。

2025金片子大賽頒獎典禮，歷屆代言人林予晞（左起）、温貞菱、李康生、楊貴媚、謝盈萱盛裝出席。（圖／台北市電影委員會提供）

今年為金片子大賽舉辦以來的第15屆，15週年特別邀請歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞等知名影人蒞臨頒獎，其中林予晞除了歷屆代言人身分也是本屆評審，她與評審團成員陳哲藝、楊雅喆、黃信堯、解孟儒、黃婕妤、曾威量共同頒發獎項。

楊貴媚參加多年金片子大賽，很開心看見眾多創作者熱情出席，直呼看見台灣的新希望，並再次喊話：「我依舊很願意演短片，不會漲價，放馬過來！」李康生打趣說：「我一路看著金片子長大，感覺歲月不饒人」，謝盈萱則說，短片提醒她創作的力量，同樣發聲自己願意演短片。

小薰在《五花肉》片中演出為母則強的妻子，為了嗷嗷待哺的幼子，想出「以肉易肉」方式換得桌上熱騰騰香噗撲的五花肉，不僅為戲犧牲遭到豬肉打臉，還有在豬肉車上的精彩情慾戲演出；拿下最佳女演員獎項她說：「我很謝謝你們可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」

最佳男演員獎由《Rungay》的黃遠拿下，他分享得獎感言：「其實我在前幾天也看了一下其他作品，每個入圍者的表演都非常精彩。人生如戲戲如人生，身為演員最近雖然沒有正在著手的作品，但依舊在認真的生活。」評審林予晞對於黃遠在片中的表現表示：「情感真摯且具穿透力，每一個細節皆能緊緊抓住觀眾的心神。態度誠實而有說服力，令人好奇角色所經歷的現實，進而跟著角色走進劇本的世界。」



