小虎隊出道超過35年「再合體意願曝光」 前經紀人全說了

小虎隊由吳奇隆、蘇有朋、陳志朋組成，一晃出道 35 年，團隊也終於將《小虎隊 35＋典藏黑膠套組》完整呈現，成為歌迷格外具有紀念價值的收藏。回看小虎隊的誕生，他們在 80 年代自《青春大對抗》脫穎而出；當時蘇有朋才剛國中畢業，因年紀太小遭外界質疑，最後在張小燕力保之下正式入隊，沒想到日後成為影響華語流行樂深遠的男團先鋒。

當年的經紀人苗秀麗透露，三人背景與個性差異極大，反而形成獨特魅力。蘇有朋加入時幾乎沒跳舞經驗、連 KTV 都沒去過，卻對舞台有著最純粹的熱忱；吳奇隆與陳志朋則為了錄影、排練，常常在課後往返台中與台北，長途奔波成為日常。

工作人員記得，蘇有朋因課業壓力與記舞步較慢，練舞時常悶悶不樂，而吳奇隆在隊內常扮演「協調者」角色，陪著兩人一次次調整、再重新來過。吳奇隆後來的代表作〈祝你一路順風〉，也正是源自他們那些一起往返、彼此扶持的青春時光。

真正讓小虎隊聲勢全面爆發的，是那場震動全台的「萬人簽名會」。當時因電視曝光數月，唱片公司仍在觀望是否推出專輯，節目團隊便選在連假舉辦大型簽名做人氣測試。結果當天一早會場已被粉絲包圍，活動開始不到 10 分鐘就因推擠而失控，最後只簽出不到 200 張就被迫喊停。三人在保護下緊急撤離，現場畫面經媒體大幅播出，小虎隊隔日直接登上各大版面頭條，正式成為全民偶像。

簽名會後，唱片公司火速拍板製作專輯，同時為了讓更多歌迷參與，小虎隊宣布展開北中南巡迴「貨櫃演唱會」。團隊將貨櫃車改造成移動舞台，每週六、日到各縣市巡迴，甚至跑到花蓮、台東，沿途吸引成千上萬歌迷。三人仍在就學階段，卻在密集奔走中保持滿滿活力，這段巡迴後來更成為華語偶像文化的經典符號，小虎隊也成了首批開創「貨櫃演唱會」的先驅。

多年後，三人在大型晚會的再度合體掀起跨世代熱潮，無論老粉或年輕觀眾都在節目播出後於社群瘋狂討論，該段演出更被票選為全場最受歡迎項目，顯示小虎隊迄今仍具驚人號召力。也因這股熱度，團隊近年持續與三位成員溝通合體的可能性。雖然牽涉檔期與各方協調，但討論從未停止。前經紀人苗秀麗也透露，歌迷多年來不斷敲碗，她仍在積極促成，盼有一天能讓三人再次並肩站上舞台，迎來大家期待已久的重逢時刻。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導