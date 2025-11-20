小虎隊回來了！前經紀人證實有機會合體 重組復出歌壇最新進度曝光

記者鄭尹翔／台北報導

《小虎隊35＋典藏黑膠套組》宣布11月21日開放預購後，掀起歌迷強烈回憶殺，三位成員是否有望重新合體再度成為熱議焦點。這套以復刻珍貴音樂與影像資料為核心的收藏作品，不僅完整呈現小虎隊超過30年的偶像傳奇，更再次點燃粉絲對三人再聚舞台的期待。

小虎隊傳出將要合體復出歌壇。（圖／華納音樂提供）

小虎隊自80年代在綜藝節目《青春大對抗》誕生，吳奇隆蘇有朋陳志朋三位少年以清新校園形象迅速走紅，成為90年代最具代表性的青春偶像。從萬人簽名會引爆全台的空前盛況，到巡迴貨櫃演唱會所締造的粉絲文化，他們的影響力跨越世代，至今仍是華語樂壇的經典符號。

廣告 廣告

多年來小虎隊在大型晚會的合體演出屢屢引發話題，跨世代觀眾熱烈討論，也讓「小虎隊是否可能再度合體」成為歌迷心中最想實現的夢想之一。前經紀人苗秀麗透露，這些年來粉絲不斷敲碗，而團隊也持續與三位成員保持溝通，相關討論從未停止。她強調大家都非常希望促成，小虎隊重新站上同一舞台並非不可能。

苗秀麗回應指出，三人背景與人生階段不同，再度合體需跨越多方面協調，包含工作檔期與各方合作細節，但她始終保持積極態度。她表示，小虎隊的情誼與歌迷的支持是促使此事被持續推動的最大動力，未來若能讓三人再次並肩演出，將會是粉絲多年等待的重逢時刻。

此次限量推出的《小虎隊35＋典藏黑膠套組》不僅收錄九張經典專輯與特別紀念盤，更以2025 REMASTERED母帶打造更細緻聽感，並附上寫真書與珍藏海報，是一次完整保留小虎隊青春軌跡的重要紀念。隨著黑膠預購開跑，小虎隊再合體的呼聲更加高漲，粉絲正期待著那一天的真正到來。

小虎隊傳出將要合體復出歌壇。（圖／華納音樂提供）

更多三立新聞網報導

胡瓜襲胸籃籃嚇呆！郭忠祐當場目睹受訪這樣說 無奈緩頰容易被捕風捉影

44歲台語小天后被設局抓姦！逼簽百萬本票疑仙人跳 告上法院經紀人回應

夜店正妹穿超辣！竟是超大咖黑澀會美眉 黑色透視裝好身材全被看見

楊宗緯火力全開反擊！回應遭控惡鄰居傳聞 疑與保全標案糾紛有關

