小虎隊回來了！當年成團內幕曝光 經紀人鬆口合體可能性

90 年代偶像神話、超級偶像團體——小虎隊，將於11月21日全面開放預購首套黑膠收藏組，紀念成軍超過30多年的歷程。此套《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》以復刻珍稀音樂與影像資料為核心，希望讓歌迷得以重新聆聽8、90年代的青春聲音，也為華語樂壇留下重要的歷史紀錄。

《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》開放預購。（圖／華納音樂提供）

小虎隊的起源追溯至80年代華視節目《青春爭霸戰》，在全台展開大規模徵選，吸引三、四千名學生報名。最終由前經紀人苗秀麗與張小燕從眾多候選者中選出吳奇隆、陳志朋，而年僅15歲、剛從初中畢業的蘇有朋，雖被質疑年紀太小，卻讓綜藝教母張小燕一眼相中深具潛能力保入隊，三位少年從此組成了影響華語樂團數十載的「小虎隊」。

當時的經紀人苗秀麗透露，三人背景與個性截然不同，而這些差異恰恰成為他們的魅力來源，蘇有朋在加入前幾乎沒有舞蹈經驗，甚至連KTV都沒去過，但對舞台有著單純的熱情；吳奇隆與陳志朋則為了錄影與排練，經常在課後往返台中與台北，來回奔波成為他們共同的日常。工作人員回憶，蘇有朋因課業壓力與記舞步較吃力，練舞時常感到沮喪，而吳奇隆往往擔任隊內的協調角色，陪著兩人一起重新調整、再來一次，吳奇隆著名的代表作〈祝你一路順風〉，也正是源自他們在那些日子裡並肩往返、互相扶持的真實心情。

小虎隊當年成團內幕曝光。（圖／華納音樂提供）

多年後，小虎隊在大型晚會的合體演出再次掀起跨世代熱潮，也因為這股關注度，團隊在其後持續與三位成員溝通再合體的可能性，儘管牽涉多方協商與時間安排，但相關討論從未中斷。小虎隊前經紀人苗秀麗表示歌迷這幾年來不斷敲碗，目前仍在積極促成，盼未來能再讓三人並肩站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。

