小虎隊成軍35年合體計劃曝光 前經紀人鬆口：積極促成

小虎隊成軍35年。華納音樂

華語樂壇最具代表性的90年代超級偶像團體「小虎隊」迎來成軍35週年里程碑，將於21日推出《小虎隊35＋典藏黑膠套組》，這是小虎隊出道30多年來首度集結完整音樂與影像資料的收藏級作品，承載無數歌迷的青春記憶。

小虎隊起源於80年代華視節目《青春爭霸戰》，節目改版後全台展開大規模選秀，吸引3、4千名學生報名。最終，吳奇隆、陳志朋與年僅15歲的蘇有朋脫穎而出，3位仍在校園求學的少年以率真形象迅速走紅，成為當時最受青少年歡迎的偶像團體。

小虎隊成軍35年。華納音樂

「萬人簽名會」造成轟動一夕爆紅

3人背景與個性迥異，卻在練習與錄影過程中相互扶持。由於課業與排練並行，3人常在台北與台中兩地奔波。據工作人員回憶，蘇有朋曾因舞步困難而沮喪，吳奇隆則多次扮演隊內「潤滑角色」，陪伴兩位團員一起克服困難，而吳奇隆的代表作〈祝你一路順風〉正是源自他們共患難的真實情誼。

小虎隊的爆紅起於一場「人氣測試」。節目團隊在連假舉辦簽名會，未料清晨即湧入大量歌迷，開場後短短10分鐘因粉絲推擠而被迫中止，現場畫面更在電視台播送後登上當日各大新聞頭條，奠定3人「全民偶像」地位。

掀跨世代熱潮 再合體持續商討

為了回應無法前往簽名會的粉絲需求，3人更展開「北中南貨櫃演唱會」，將貨櫃車改裝成舞台，每週巡迴各縣市，甚至遠至花蓮、台東，吸引成千上萬歌迷到場。這項創舉成為華語樂壇最具代表性的偶像文化現象之一。

多年後，3人在大型晚會的合體演出再次掀起跨世代熱烈討論，成為節目票選第一名的橋段。小虎隊成軍逾35年，對於歌迷這幾年來不斷敲碗合體，前經紀人苗秀麗表示目前仍在積極促成，盼未來能再讓3人並肩站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。



