小虎隊推黑膠 合體計畫討論中

90年代偶像神話「小虎隊」成軍逾30多年，由蘇有朋、吳奇隆、陳志朋組成，當年一出道即暴紅，3人如今各自發展，仍有許多粉絲期待他們再度合體。近期將釋出《小虎隊35＋典藏黑膠套組》，以復刻珍稀音樂與影像資料為核心，希望讓歌迷得以重新聆聽80、90年代的青春聲音，21日開放預購首套黑膠收藏組。

小虎隊15年前曾於大型晚會的合體開唱，再次掀起跨世代熱潮，展現小虎隊至今依然具備強大號召力，也因為這股關注度，團隊在其後持續與3位成員溝通再合體的可能性；儘管牽涉多方協商與時間安排，但相關討論從未中斷，對此，小虎隊前經紀人苗秀麗表示，歌迷這幾年來不斷敲碗，目前仍在積極促成，盼未來能再讓3人並肩站上舞台。

小虎隊從華視節目《青春爭霸戰》脫穎而出，由苗秀麗與張小燕從眾多候選者中選出吳奇隆、陳志朋，當時僅15歲、剛從國中畢業的蘇有朋，雖被質疑年紀太小，張小燕仍一眼相中他深具潛能、力保入隊；不久後節目決定舉辦大型活動做為小虎隊的人氣測試，未料當天清晨會場聚集大批歌迷，活動開始不到10分鐘，便因粉絲推擠導致秩序失控被迫中止，這場風靡全台的萬人簽名會，讓小虎隊隔日登上各家新聞版面頭條，成為全民偶像。