小虎隊曝喜訊！前經紀人透露「合體意願」掀回憶殺
90年代偶像神話、超級偶像團體小虎隊將於11月21日全面開放預購首套黑膠收藏組，紀念成軍超過30多年的歷程，希望讓歌迷得以重新聆聽8、90年代的青春聲音，也為華語樂壇留下重要的歷史紀錄。
小虎隊的起源追溯至80年代華視節目《青春爭霸戰》，當時節目中已有三位女生組成的「小貓隊」，團隊希望在改版為《青春大對抗》後，以兩隊對抗方式呈現青春活力，因此在全台展開大規模徵選，吸引三、四千名學生報名。
最終由前經紀人苗秀麗與張小燕從眾多候選者中選出吳奇隆、陳志朋，而年僅15歲、剛從初中畢業的蘇有朋，雖被質疑年紀太小，卻讓綜藝教母張小燕一眼相中深具潛能力保入隊，三位少年從此組成了影響華語樂團數十載的「小虎隊」，節目播出後，三位仍在校園讀書、帶著稚氣卻全力以赴的身影迅速引起共鳴，青春率真的形象讓小虎隊成為校園與青少年心中最具代表性的偶像團體。
當時的經紀人苗秀麗透露，三人背景與個性截然不同，而這些差異恰恰成為他們的魅力來源。蘇有朋在加入前幾乎沒有舞蹈經驗，甚至連KTV都沒去過，但對舞台有著單純的熱情。吳奇隆與陳志朋則為了錄影與排練，經常在課後往返台中與台北，來回奔波成為他們共同的日常。工作人員回憶，蘇有朋因課業壓力與記舞步較吃力，練舞時常感到沮喪，而吳奇隆往往擔任隊內的協調角色，陪著兩人一起重新調整、再來一次。吳奇隆著名的代表作〈祝你一路順風〉，也正是源自他們在那些日子裡並肩往返、互相扶持的真實心情。
小虎隊在「萬人簽名會」後轟動全台。（圖／華納音樂提供）
真正引爆他們知名度的，更是那場震動全台的「萬人簽名會」。因電視節目的曝光不到幾個月，當時唱片公司尚在觀望是否推出專輯，節目團隊決定在連假期間於舉辦大型活動做為人氣測試。未料當天清晨會場已聚集大批歌迷，簽名活動開始不到10分鐘，便因粉絲推擠導致秩序失控，最終僅簽出不到200張簽名就被迫中止。三位成員在工作人員護送下撤離，而現場影像經媒體大量播送後，小虎隊隔日登上各家新聞版面頭條，吳奇隆、陳志朋、蘇有朋正式成為全民偶像！
簽名會後，唱片公司立刻決定製作專輯，同時因無法讓所有歌迷親自到台北簽名，小虎隊在節目上宣布展開北中南巡迴「貨櫃演唱會」。團隊將貨櫃車改裝成移動舞台，於每週六、週日巡迴，造訪各縣市甚至花蓮、台東等地，吸引成千上萬歌迷前往。三人當時仍在就學階段，但在密集的行程中依然保持活力與笑容，這段巡迴也成為華語樂壇最具代表性的偶像文化現象之一，成為舉辦「貨櫃演唱會」的開創者 。
多年後，小虎隊在大型晚會的合體演出再次掀起跨世代熱潮，無論是當年一路陪著他們成長的歌迷，或是較年輕的觀眾，都在節目播出後於社群引發大量討論。這段演出更被票選為整場最受歡迎的節目，展現小虎隊至今依然具備的強大號召力。也因為這股關注度，團隊在其後持續與三位成員溝通再合體的可能性；儘管牽涉多方協商與時間安排，但相關討論從未中斷。小虎隊前經紀人苗秀麗表示歌迷這幾年來不斷敲碗，目前仍在積極促成，盼未來能再讓三人並肩站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。
小虎隊出道35年推出黑膠套組。（圖／華納音樂提供）
在開麗創意、擎天娛樂、華納唱片與華納版權的共同努力奔走下，《小虎隊 35＋典藏黑膠套組》終於得以在出道三十多年後問世，將於11月21號全面開放預購，至12月12日截止，預計於2026年3月6日推出，共收錄小虎隊9張經典專輯與1張特別紀念盤，並以2025 REMASTERED母帶音源呈現更貼近原始錄音的細緻聽感。套組採限量方式發行，收藏盒為壓克力特製珍藏設計，黑膠專輯使用當年經典原始封面，包裝印刷物原樣全新復刻，內含10張黑膠唱片、52頁精裝寫真書與完整復刻的大型九宮格海報。
收錄內容包括〈青蘋果樂園～新年快樂～〉特別紀念盤青蘋果綠彩膠，以及《逍遙遊》《男孩不哭》《紅蜻蜓》《星星的約會》《愛》《再見》《星光依舊燦爛》《快樂的感覺永遠一樣》與《庸人自擾》等經典專輯黑膠，從早期的陽光校園風，到後期愈加成熟的青春敘事，都在此次套組中被典藏保留。不僅是黑膠收藏，更是一份凝聚30多年青春記憶的時代紀念。
