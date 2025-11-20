小虎隊紀念成軍超過30年 復刻珍稀黑膠重現青春經典

小虎隊為紀念成軍超過30年的輝煌歷程，宣布推出《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》。（圖／華納音樂提供）

華語樂壇傳奇偶像團體「小虎隊」，為紀念成軍超過30年的輝煌歷程，正式宣布推出《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》。此套收藏組以復刻珍稀音樂與影像資料為核心，旨在讓歌迷得以重新聆聽8、90年代的青春聲音，同時為華語樂壇留下重要的歷史紀錄。在開麗創意、擎天娛樂、華納唱片與華納版權的共同努力下，這套別具意義的收藏級作品，終於在出道30多年後問世。

《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》將於11月21日全面開放預購。（圖／華納音樂提供）

小虎隊的起源追溯至80年代華視節目《青春大對抗》，由吳奇隆、陳志朋、蘇有朋3人組成，迅速成為校園與青少年心中最具代表性的偶像團體。前經紀人苗秀麗透露，3位成員背景與個性截然不同，從吳奇隆擔任隊內協調角色，到蘇有朋克服舞蹈經驗不足，這些差異反而成為他們的獨特魅力來源。

2010年小虎隊登上中國央視春晚合體演出，再次掀起跨世代熱潮，展現強大號召力。前經紀人苗秀麗表示，團隊持續與3位成員溝通再合體的可能性，儘管協商與時間安排不易，但相關討論從未中斷，盼未來能再促成3人並肩站上舞台的重逢時刻。

《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》將於11月21日全面開放預購，至12月12日截止，預計於2026年3月6日推出。套組採限量發行，共收錄小虎隊9張經典專輯與1張特別紀念盤，並以2025REMASTERED母帶音源呈現。內容包括10張黑膠唱片、52頁精裝寫真書，以及完整復刻的大型九宮格海報，典藏了從早期陽光校園風到後期青春敘事的完整音樂旅程，不僅是黑膠收藏，更是一份凝聚30多年青春記憶的時代紀念。

