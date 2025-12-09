小虎隊陳志朋一段影片刺痛全網：句句不提他，句句都是他？全網哭成一片

娛樂中心／綜合報導

小虎隊成員陳志朋發創作視頻，句句不提他，句句都是他？網友一看就懂！ （圖／翻攝自抖音）

大陸男星于朦朧離奇死亡滿三個月，相關爭議仍未平息，網民繼續透過各種方式替他發聲。近日，小虎隊成員陳志朋發布一段再創作短片，雖從未提到于朦朧，但卻因劇情過度貼合傳聞細節，讓網友驚呼：「每一句都像在講他！」

陳志朋演繹小狗「死前獨白」 內容細節被指太像于朦朧

12月1日，陳志朋於抖音上傳一段改編自「@陶阿狗君」2021年作品的短片，呼籲善待生命。他在貼文寫道：「每一個生命都值得被溫柔以待。」影片主角是一隻遭主人虐殺的小狗，在即將前往天堂前，回憶自己的遭遇；然而，這段劇情意外牽動大批網友的神經。

廣告 廣告

影片中的小狗描述自己生前最後記憶是：「很黑」、「很冷」、「很痛」、「還有一把錘子」。許多網友立刻聯想到外媒與知情者爆料：于朦朧生前被關密室、遭毆打折磨的傳言。

陳志朋於抖音上傳一段短片，呼籲善待生命。他在貼文寫道：「每一個生命都值得被溫柔以待。」（圖／翻攝自抖音）

細節高度重疊？網友驚：「句句不提，他卻處處在」

影片中，小狗被問到是否死於錘子攻擊時回答：「不是，在那之前我已經快死了。」這句話讓不少人感到心驚，因外界盛傳于朦朧從高樓墜落時「人已經奄奄一息」，甚至可能「被丟下樓前就已經死亡」。

劇情更提到，小狗「沒有反抗」、「沒有力氣」、「很久沒吃東西」，甚至「被剝奪食物」。網友瞬間聯想到，于朦朧去世前身形瘦得不成人樣，牙齒疑似被拔掉、長期挨餓的種種傳聞，再度浮上檯面。

影片中，小狗猜測自己被殺的理由：「不夠乖？不夠漂亮？還是太活潑？」但最終得到的答案卻是：「只是因為你是一隻小狗。」簡短的一句，卻讓不少人瞬間破防、淚崩，留言狂湧：

「句句不提他，句句都是他。」、「每一句都對應到他的遭遇。」、「他走的時候，好痛、好冷、好黑啊。」、「這根本是于朦朧的親身台詞。」

評論區滿滿小魚（網民對于朦朧的代稱）照片與燭光圖，有網友感謝陳志朋「敢在這個節骨眼上發聲」，也有人提醒：「你要注意安全啊！」甚至有新疆網友指出：「他敢挑這時間點發，就是在變相替那個人說話。」

陳志朋的創作影片，「句句不提他，句句都是他。」（圖／翻攝自抖音）

陳志朋與于朦朧舊緣再被提起

陳志朋曾與于朦朧共同錄製《追光吧！哥哥》，兩人互動良好。于朦朧出事後，他曾轉發悼念消息，並以三個合十符號致意，如今又因這段影片再度成為輿論焦點。

死因爭議延燒 網民持續「越封越喊」

于朦朧9月11日墜樓後，中共當局快速定調為「意外」，但外界疑點從未停歇。大量網民無懼封殺，持續寄信、打電話、翻牆留言，希望真相能被看見。如今陳志朋這段「明明沒提他、卻讓人一秒想到他」的影片曝光，于朦朧死因之謎再次升溫。

值得一提的，截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

更多三立新聞網報導

多家中共官方帳號接連出現「于朦朧」！巧合還是暗示？網：越看越不對勁

消失兩千年的匈奴去哪了？DNA結果震驚歐洲：我們祖上還有這層關係？

從「鞋拔子臉」到「帥大叔」：朱元璋變帥了，陸新版課本畫像引網熱議

清軍入關「十日不封刀」屠殺80萬人，百年後人們才知真相

