小虎隊陳志朋54歲了！凍齡近況出爐：把自己重養一遍

小帥虎陳志朋近日推出新歌。（圖／華納音樂提供、陳志朋微博）

風靡台灣90年代的偶像男團「小虎隊」出道邁向第35年，日前官方更釋出《小虎隊35＋典藏黑膠套組》帶領歌迷重溫當年青春，也讓人好奇3位大男孩蘇有朋、吳奇隆、陳志朋的近況。其中「小帥虎」陳志朋已經54歲了，近日更推出個人新歌，帥氣照片引發歌迷討論。

人在大陸發展演藝事業的陳志朋，近日透過微博分享新歌〈絲綢之路〉，並由他本人親自露面拍片介紹，「大家好，我是陳志朋！」表示在當地音樂平台獨家首發48小時的全新單曲〈絲綢之路〉已經上線，「這是一首結合民族元素的流行音樂，講述恆古不變的愛情，希望大家能喜歡，也多來歌曲評論區，和我一起互動」。

只見54歲的陳志朋穿著帥氣的皮衣，臉上完全沒有皺紋，不見歲月的痕跡，旁分瀏海兼具成熟又年輕的味道。影片曝光後，粉絲留言狂刷：「好好聽喔！」、「循環兩天了」、「好聽支持」，更有人直呼：「媽啊！回到少年了，倒著生長」。

談到人生現況，陳志朋日前也透過影片分享心聲，「人生下半場，最重要的是，是把自己重養一遍，總有一天，這個世界什麼都是假的，而你卻傻傻的認真了半輩子，你需要的不是被愛，而是好好的愛你自己，你要允許一切人的離開，允許一切關係的結束，不內耗、不較勁、不攀緣、不依賴，把自己重養一遍，養的平靜而堅定，養的豐富且知足，從此，愛財愛己，風生水起」。

