「小虎隊」陳志朋赴中發展...近況嚇壞網：認不出來 脖子皺紋洩年紀

娛樂中心／綜合報導

54歲歌手陳志朋（小帥虎）當年以「小虎隊」成員身分踏入演藝圈，除了發唱片外也參與電視劇演出，但後來隨著團隊解散，便將事業重心移往中國發展。近日，陳志朋在微博中釋出影片宣傳新歌，但近況卻讓網友直呼「認不出來」。

陳志朋之前曾參與《還珠格格》飾演爾泰一角，讓他聲名大噪，近幾年則在中國投入直播帶貨的事業，然而去年（2024）簽新公司的陳志朋正式回歸歌壇，帶來新歌〈絲綢之路〉，昨（4日）陳志朋露面宣傳新歌，只見他在鏡頭前介紹新歌是結合民族元素的流行音樂，主題為講述恆古不變的愛情，同時也希望這首歌能讓粉絲喜歡。

廣告 廣告

網友們見狀除了稱讚新歌很好聽之外，同時也討論起陳志朋的近況，不少人都認為他外貌凍齡，但也有眼尖網友表示雖然臉蛋帥度不減，不過脖子的皺紋顯現出了年紀，還有網友直呼「我真看不出來這是陳志朋」對於陳志朋容貌褒貶不一。

陳志朋被發現脖子長皺紋，洩漏年紀。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

林逸欣父親急診住院「坐輪椅暴瘦現身」 母淚崩緊擁：你要一直陪我

AAA最美主持舒華來了！抵達高雄熱到脫衣 親切朝粉絲揮手打招呼

梅開四度！《慾望城市》女星在倫敦低調完婚 小14歲尪身分曝光

才分手20天！「重機女神」火速宣布登上戀綜 遭網質疑「無縫接軌」

