小蜘蛛30歲不退休了！湯姆霍蘭德自打臉昔日豪語：索尼要我演多久都行

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【文／李子凡】英國男星「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）的影迷，下月將一口氣迎來他的兩部大片：一部是他回歸《蜘蛛人》系列主演的新片《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day），另一部則是奧斯卡導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的最新史詩鉅作《奧德賽》（The Odyssey）。他近日接受《GQ》訪問，不只推翻自己過去「30歲後不演蜘蛛人」的說法，也透露《蜘蛛人4》與《奧德賽》之間一段意外成就好事的幕後故事。

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5年前，25歲的霍蘭德接受《GQ》訪問時，曾有些「年少輕狂」地放話：「如果我30歲後還在演蜘蛛人，那我一定是哪裡做錯了。」這句話當時引發不少討論。如今，霍蘭德正式步入30歲，而他的全新《蜘蛛人：重生日》也即將上映。當他被同一家媒體再問到這段發言，他笑說：「很有趣，我最近在某個地方看到那句話又被拿出來，我有點愣住，因為我在努力回想我當時到底是什麼意思。」

《蜘蛛人：重生日》劇照/索尼影業提供

他解釋，當時那句話真正想表達的，其實是希望有一天能把蜘蛛人的「接力棒」交出去，「但我還沒有做到。這絕對是我們在片廠經常討論的事。所以也許我得把那句話改成37歲。」

接著他又像吃了誠實豆沙包，坦言那句話也可能帶有談判意味：「我也可能當時是在試圖向索尼施壓，嚇他們一下，讓他們以為我不會再拍《蜘蛛人4》，因為當時我快要有一份新合約了。所以我也不知道那句話到底是什麼意思。它可能是某種製造恐懼感的策略。」

《蜘蛛人：重生日》劇照/索尼影業提供

至於他到底還要演蜘蛛人到什麼時候？霍蘭德這次乾脆自掀底牌：「我想真相是，飾演蜘蛛人一直是我人生中最大的快樂。現在我的立場比較像是，只要他們願意讓我演，我就會一直演下去。」

事實上，多年來霍蘭德在《蜘蛛人》電影的命運中一直扮演關鍵角色。2019年，迪士尼與索尼一度談判破裂，蜘蛛人恐怕離開漫威電影宇宙，霍蘭德曾親自致電迪士尼執行長鮑勃艾格（Bob Iger）求情，希望雙方重新達成協議。艾格事後透露，霍蘭德甚至在電話中哭了出來，足見他對這個角色的重視。

《蜘蛛人：重生日》劇照/索尼影業提供

到了最新第4集開拍前，霍蘭德這次又為了另一部大片，打給索尼影業老闆湯姆羅斯曼（Tom Rothman）。原因是諾蘭邀請他演出《奧德賽》中奧德修斯之子忒勒瑪科斯（Telemachus），但《奧德賽》與《蜘蛛人4》原本的開拍日期竟然完全相同。

霍蘭德回憶，他當時對諾蘭說：「聽著，我想拍這部電影，但如果我要拍，我就得打電話給索尼，進行一場非常不舒服的談話。」

《奧德賽》劇照/UIP提供

最後，索尼同意延後《蜘蛛人：重生日》的製作。霍蘭德表示，這是出於對他本人以及對諾蘭的尊重。他說，索尼願意調整時程，其中一個原因是諾蘭在業界有極高的信任度，「他的電影不會超支超時5個月，我們也不會真的失去湯姆兩年。」事實也證明，《奧德賽》不只按時開拍，甚至還提前9天殺青。霍蘭德也笑說：「如果是其他導演，這場談話可能就會有點不一樣。」

而這次看似棘手的撞期，後來反而成了《蜘蛛人：重生日》的意外助攻。霍蘭德告訴《GQ》，如果不是製作延後，片方可能無法找來《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）執導。

他直言：「《奧德賽》幾乎是拯救了《蜘蛛人》，因為如果沒有這次延後，我們就不會有德斯汀。」

《蜘蛛人：重生日》劇照/索尼影業提供

霍蘭德進一步表示，若按照原定時間開拍，克雷頓當時還沒有準備好接下這部電影，劇組也不會多出6個月時間與他一起開發劇本，把故事打磨到現在的狀態。他自信表示：「我真心相信，我們已經打造出目前為止最好的《蜘蛛人》電影版本。」

他也補充，雖然一開始對索尼來說很難接受，但事後回頭看，他相信索尼會非常感謝當初做出延後拍攝的決定。

他說：「我現在真的覺得自己像個年輕男人了。我的私人生活中有太多美好的事情發生，足以陪我走向人生接下來的階段；而我也覺得，自己對於想在好萊塢以什麼樣的方式存在，有了新的看法。」霍蘭德最後表示：「所以雖然這對索尼來說一開始很難接受，但事後回看，我認為他們非常感謝這件事發生了。」

《蜘蛛人：重生日》劇照/索尼影業提供

談到這兩部片將相隔兩周先後上映，霍蘭德表示：「這感覺像是我人生下一個篇章的開始。」

他說：「我現在真的覺得自己像個年輕男人了。我的私人生活中有太多美好的事情發生，足以陪我走向人生接下來的階段；而我也覺得，自己對於想在好萊塢以什麼樣的方式存在，有了新的看法。」