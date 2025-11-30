民視新聞／綜合報導

過去國內藍莓產量受限，價格也貴鬆鬆。苗栗卓蘭有果農就和農改場合作，發現透過「蜜蜂授粉」的技術，不但可以提高6成著果率，還能節省工本，有助於提高經濟產值，只不過目前仰賴的「義大利蜂」，如果遇到寒流就會罷工。目前農改場持續對台灣「熊蜂」做低溫測試，找尋最適合的蜂種。

嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，蜜蜂頂著低溫，外出來採蜜，將整顆頭塞進花朵內，前足扒著花，遠看有些可愛，別看牠們只是單純採著蜜，對藍莓果農來說，可是皆大歡喜。

廣告 廣告

近幾年，國產藍莓因為產量不高，價格也不夠親民，苗栗卓蘭的農民和農改場合作，發現透過義大利蜂，取代人工授粉，效果似乎還不錯，著果率達6~7成。

透過蜜蜂授粉，預估每個月可以省去8成人工授粉費，省錢又省力，只不過藍莓開花季，在每年12月到隔年2月，氣溫低於16度，西方蜜蜂就會罷工。

藍莓開花季，正值台灣冬季，三不五時的寒流來襲，讓「蜜蜂授粉」碰上困境，現在農改場，持續對本土熊蜂低溫測試，未來是否能夠雙管齊下？農民都很期待，畢竟降低成本、提高產量，就能增進國產藍莓競爭力。

小蜜蜂立大功！「義大利蜂」授粉 有助提高藍莓6成著果率

原文出處：小蜜蜂立大功！「義大利蜂」授粉 有助提高藍莓6成著果率

更多民視新聞報導

新！坪林7遊客遭蜂群攻擊 送萬芳醫院治療

鳳凰升級中颱! 最快週一發布海警 不排除週三"中部登陸"

罕見11月颱!鳳凰颱風進逼 農民急搶收自救

