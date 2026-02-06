小蝦米贏了！他拒代繳「補充保費」挨罰9萬拚釋憲 大法官判這一條「部分違憲」

憲法法庭書記廳廳長許碧惠(左)、新聞及法治宣導處處長吳定亞(右)，今天針對補充保費扣繳案召開憲判字記者會。侯柏青攝。



陳姓土木包工業者2017年給付3名兼職員工薪資，依《全民健康保險法》規定須代收補充保費31000元，但他直到寬限期屆滿均拒繳，被處三倍罰鍰（93000元），打官司均敗訴，因而聲請釋憲。憲法法庭今認定，相關規定不違憲，但以應扣繳金額做為計算罰鍰的唯一標準，且處以「固定倍數」罰鍰，恐造成某些個案處罰過苛，因而宣告部分違憲，相關機關應在2年內檢討修正。

他被罰93000元，等4年迎來判決

冠育土木包工業（原名全晟土木包工業）負責人陳冠均，在2017年度給付3名兼職員工59萬5663元、63萬226元、39萬1156元的薪資，依據《健保法》規定，這筆錢屬於「非所屬投保單位給付之薪資所得」，因此必須計收補充保費，並在給付日的下個月底前，向衛生福利部中央健康保險署繳納。此外，《健保法》也規定，如果扣費義務人沒有依規定扣繳，應限期補繳，並按照應扣繳金額處一倍罰鍰，未在期限內補繳者，則可處三倍罰鍰。

不過，陳未繳31000元的補充保費，中央健保署因此裁罰91000元的三倍罰鍰，他打行政訴訟抗罰，最終遭台北高等行政法院駁回確定，他遂向憲法法庭聲請法規範憲法審查。

他認為，納稅義務人並不是他，要求業者一律扣繳，還強制代繳，不符《憲法》比例原則及侵害財產權，他也質疑違反扣費義務的處罰有問題，光用未扣繳的補充保費數額做為單一標準，而必須按照固定倍數罰鍰，也違反《憲法》比例原則等，在2022年2月間聲請法規範憲法審查。

憲法法庭認為，用單一標準計算裁罰數額及倍數，可能造成某些個案的處罰過於嚴苛，出現「情輕法重」的情形，不符責罰相當原則，因而宣告在這個範圍內，牴觸《憲法》第23條比例原則，而且違反《憲法》第15條保障人民財產權的意旨，相關機關應在判決公告日起2年內，依判決意旨檢討修正。

憲法法庭表示，於修正完成前，相關機關及法院，如果發現個案適用這些規定「顯然過苛」，應該依照本次憲法判決意旨辦理。不過，憲法法庭雖然宣告裁罰標準部分違憲，但其餘聲請不受理。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠表示，憲法法庭現任大法官中，仍有3名大法官持續拒絕參與評議，為使憲法法庭正常、持續、有效運作，因而由實際參與評議的5名大法官作成判決。

憲法法庭不甩藍白唱衰，照樣產出判決。資料照。李政龍攝

憲法法庭：規範目的正當

許碧惠進一步解釋判決意旨，強調全民健保是強制性的社會保險，經費除法定收入外，是由中央政府、投保單位及保險對象共同分擔。《健保法》第31條明定，對保險對象經常性薪資以外的所得收取補充保費，並由扣費義務人在給付時扣繳，收取保費的成本遠比保險對象個別申報、繳納精簡，更能避免漏扣、短扣的情形，有助於達成充實健保財源及保險費負擔公平性等規範目的。

她解釋，該規定針對扣費義務人違反行政法作為義務的話，藉由行政罰制裁未盡義務的扣費義務人，確保履行扣費義務，目的正當。

不過，扣費義務人違規情節輕重、違反義務的可歸責性、逾期時間或補正的狀況都不一樣，而且在特殊個案中，可能會出現應扣繳的保費金額數字龐大，但但違規情節可責性輕微的情形，這時，扣費義務人僅是輔助保險人落實收取保險費，卻仍然必須依照應扣繳的金額計算罰鍰，而且用固定倍數裁罰，沒有預留裁量空間，也沒有設置適當調節機制，就可能出現過於嚴苛的情況。

因此，憲法法庭認為，該規定未斟酌個案違規的具體狀況，也沒有依照情節輕重定處罰，也未設適當機制防止個案過苛，在這個範圍內不符合責罰相當原則，違反《憲法》第23條比例原則及第15條保障人民財產權之意旨。

許碧惠說，憲法法庭諭知相關機關應於本判決公告之日起2年內，檢討修正該規定，在修正完成前，相關機關及法院應依照判決意旨，在遇到個案裁罰顯然過苛的情形，可以參酌違規情節裁處適當金額，不受一到三倍裁罰的限制。

4名大法官均贊同協同意見書（左起）陳忠五、謝銘洋、呂太郎、尤伯祥。資料照

4名大法官認證「判決合法」

許碧惠說，本判決為大法官蔡彩貞主筆，大法官呂太郎提出一份協同意見書，這份意見書有大法官謝銘洋、陳忠五、尤伯祥加入。

許碧惠進一步解釋大法官呂太郎提出的協同意見書。該協同意見書認為，有論者表示，《憲法訴訟法》就是立法者依據《憲法》第175條第1項的授權所制定關於實施程序的法律，主張憲法法庭應受2025年1月23日修正公布的《憲訴法》拘束，質疑憲法法庭「114年憲判字第1號」及「115年憲判字第1號」的合法性。協同意見書認為，檢視立憲史料，綜合《憲法》第175條第1項條文的文字、體系位置及立法緣由，該條文的目的在於，預防有不能立即施行或不能全國施行憲法的客觀情事發生，因此必須制定過渡的實施程序法。

協同意見書認為，司法院行使《憲法》解釋權，沒有不能立即施行或不能全國施行的問題，這也不是該條文規定的事項，論者意見，是對該條文的嚴重誤解，因此提出協同意見作為補充。

