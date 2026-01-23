小蠻牛無法擋 辛納有愛司加持

西班牙艾卡拉茲手感發燙，直落三晉級澳網16強。

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲23日在生涯第100場大滿貫賽事中，直落三痛宰法國選手穆特，晉級澳洲網球公開賽16強。3度拿下澳網亞軍梅迪維夫，則在先丟兩盤的劣勢下後來居上，鏖戰5盤擊退未列種子的匈牙利選手馬洛桑。接連兩屆爭取衛冕的義大利好手辛納也以6比1、6比4、6比2輕取以外卡身分參賽的地主選手達克沃斯，在單場18記愛司球加持下晉級第3輪。

艾卡拉茲僅耗時2小時5分鐘，就以6比2、6比4、6比1順利挺進下一輪，16強賽將對決美國第19種子保羅。

擊敗穆特的這場比賽，是艾卡拉茲生涯第100場大滿貫賽事。他締造驚人的87勝13負戰績，媲美傳奇名將柏格輝煌紀錄。

列為第11種子的俄羅斯選手梅迪維夫則經歷3個小時又43分鐘的苦戰，終場以6比7（5/7）、4比6、7比5、6比0與6比3勝出。

目前世界排名第2的辛納，前一天以直落3奪勝，將在32強賽對上美國選手斯皮齊里。這是辛納對澳洲選手在巡迴賽級別賽事的第27連勝。他上一次敗給澳洲選手是2021年在多倫多，正是輸給達克沃斯。辛納下一輪對手、世界排名第85的斯皮齊里剛以5盤苦戰擊敗大陸選手吳易昺。