小西瓜長大當醫師！ 廖書嫻現身中醫論壇分享臨床心聲：這是場務實深度充電

《百萬小學堂》昔日人氣童星「小西瓜」廖書嫻現身分享臨床心得，投入中醫職涯備受關注。（圖／報系資料照）

被譽為「中醫界EMBA」的第二屆「台灣青年中醫論壇」，今（30）日在桃園長庚紀念醫院舉行，由桃園市中醫師公會與長庚醫療體系共同主辦，吸引全台178位中醫系在學生與新進中醫師參與，25位來自各專業領域的青年講者齊聚一堂，分享實戰經驗與臨床觀點。活動中最受矚目的學員之一，是曾參與節目《百萬小學堂》的「小西瓜」廖書嫻，目前任職於林口長庚中醫部，為住院醫師第1年。

第二屆台灣青年中醫論壇於桃園長庚醫院舉行，178位青年學員共襄盛舉。（圖／報系資料照）

根據《中國時報》報導，廖書嫻表示，自己從小對武俠世界充滿憧憬，早早立志從醫；在中醫臨床現場，她看見病患從不孕到迎接新生命的轉變，深刻感受到中醫的價值與使命。她指出，論壇內容精實，講者經驗真實深刻，讓她學到精準的臨床處理策略與新世代中醫師所需的溝通技巧，是「非常難得且務實的一次深度充電」。她笑言至今在診間從未被認出，「因為大家都戴口罩」。

本屆論壇以「世代交會實戰傳承」為主題，課程設計聚焦可複製、可落地，涵蓋臨床思維、案例拆解、品牌經營、AI應用等實務內容，強調跨領域整合與即戰力養成。論壇現場同時設置「中醫產業交流展區」，邀集中藥製藥、醫療儀器、保健營養品等產業夥伴參與，提供交流合作平台。

桃園市衛生局長賈蔚亦出席活動，他表示，面對台灣人口老化與少子化挑戰，中醫服務已逐步走入社區，從復健醫療到安寧照護角色日益吃重，桃園市中醫師公會與長庚體系的努力值得肯定。

中醫師全聯會理事長蘇守毅亦表示，希望藉由此類論壇提升年輕中醫師的學術與技能素養。長庚體系中醫發展召集人黃澤宏則指出，新世代中醫師已跳脫傳統框架，需兼具報告閱讀、全人照護與跨領域能力。本屆論壇更首次導入AI圖靈證書（Turing Certificate），以AI技術紀錄學習歷程，象徵中醫教育正式邁向數位化新里程。

總統府副秘書長何志偉亦到場致詞，指出清冠一號在疫情期間援助超過60國，肯定中醫師為「健康超人」；他也提到，在總統賴清德「健康台灣」政策下，政府將推動整合健保大數據與AI人工智慧，預期2040年前創造15兆元中醫產值。

