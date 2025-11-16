小西瓜「退去妹妹頭」！最新近照曝光了

娛樂中心／于士宸報導

2008年由張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》，因饒富趣味的知識問答掀起熱烈反響，曾是台灣最具代表性益智節目。而其中擁有超高人氣的「小西瓜」廖書嫻，在一年前也在螢幕前罕見露面，登上「Kelly Tsai」的YouTube頻道，與主持人暢談《百萬小學堂》的經驗，也首度公開「小西瓜」綽號的由來。如今，立委葉元之在活動中巧遇小西瓜，也讓她的驚人近況再度曝光了。





《百萬小學堂》小西瓜「退去妹妹頭」！擁「這1身分」最新近照曝光了

立委葉元之曬出在活動中巧遇小西瓜的合照。（圖／翻攝自葉元之Threads）

廣告 廣告





板橋區立委葉元之今日（16）在社群平台Threads上曬出一張與《百萬小學堂》「小西瓜」廖書嫻的合照，表示自己在中醫嘉年華活動巧遇小西瓜本人，驚呼「原來小西瓜現在是林口長庚的中醫師」。只見畫面中的小西瓜已脫去當年的稚嫩模樣，五官變得更加立體，髮型也從「短髮小丸子」造型蛻變為氣質的波浪中長髮，如今完全就是一位氣質出眾、專業感滿滿的醫師，現況曝光後也讓大批網友驚嘆：「小時候氣質就很好了 現在也成為了很棒的大人餒」、「優秀的小孩， 長大還是優秀」、「她的臉沒什麼變，認得出來」、「小西瓜當年真的好厲害」、「好漂亮好有氣質」。





《百萬小學堂》小西瓜「退去妹妹頭」！擁「這1身分」最新近照曝光了

小西瓜在YouTube頻道公開，「小西瓜」的綽號則來自小學羽球隊。（圖／翻攝YouTube「kellytsai9664」）









《百萬小學堂》小西瓜「退去妹妹頭」！擁「這1身分」最新近照曝光了

小西瓜2017年以學測74級分的成績錄取長庚大學中醫系。（圖／民視新聞資料照）





回憶起17年前的小西瓜，總是以驚人的反應力及準確的作答，引起粉絲喜愛。一年前登上好友YouTube頻道的她，也分享自己在2017年以學測74級分的好成績，成功錄取長庚大學中醫系，當時的她也處實習階段，表示未來有機會開中醫診所。至於「小西瓜」的綽號則來自小學羽球隊，當時老師開玩笑表示「你長那麼矮，不然你叫小冬瓜好了」，嚇得她趕緊搖頭「不行不行！小冬瓜太難聽了，那小西瓜好了」，因此小西瓜的暱稱就此誕生。









原文出處：《百萬小學堂》小西瓜「退去妹妹頭」！擁「這1身分」最新近照曝光了

更多民視新聞報導

中國籲民「暫勿前往日本」！他喊話台人「快做1事」

中國祭「禁日令」政治報復？汪浩嗨喊：送台灣的紅利

館長遭爆料竟是「雙面人」？怒噴汪小菲音檔曝光

