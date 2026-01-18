小說改編MMO《詭秘之主》釋出城市概念PV！歐美社群驚訝中國遊戲發展

由中國知名網路小說作家「愛潛水的烏賊」同名西方奇幻克蘇魯原作改編，彈指宇宙（Spark Nexa）開發的開放世界 MMO《詭秘之主》（Lord of Mysteries），近日正式公開了實機畫面「廷根歐式古風城市概念 PV」。展示採用 Unreal Engine 5 打造的精細場景，完美重現了原作中維多利亞時代風格的「廷根市」。並宣佈將開啟代號為「緋紅測試」的首次封閉測試。

官方定義為歐式古風神秘學MMO。（圖源：詭秘之主遊戲）

《詭秘之主》主打神秘學的奇幻世界觀，雖然改編自長篇小說，但開發團隊表示玩家將操作全新的原創角色進行冒險，而非原主角「克萊恩」，目的是在不破壞原作劇情的同時，讓新舊粉絲都能通過沈浸式的探索來體驗這個充滿蒸汽龐克與神祕色彩的世界。即便沒看過小說的新玩家，也能無門檻的享受遊戲樂趣。

而這段高品質的城市曝光後，很快就在歐美社群 X（推特）上獲得大量討論。許多外國網友對於中國遊戲開發商能做出如此高品質的單機級畫面感到驚艷。甚至將其與先前的《黑神話：悟空》相提並論，認為中國遊戲產業正在快速崛起，比起歐美許多遊戲，光靠一個展示影片就能成功勾起玩家的興趣。

更有網友指出，中國都在開發免費遊戲的原因，是受到 2000 年到 2015 年遊戲主機禁令的影響，導致中國一直都在線上遊戲和後來的手遊領域中發展，基本上已經把免費遊戲玩到極致。許多中國大製作的遊戲都是免費 MMO 居多，因此認為《詭秘之主》很可能也會採取一樣的模式。