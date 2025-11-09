小議“好奇心害死貓”／崔漢朝

崔漢朝

當我們初來到人世間，在咿咿呀呀學語、學步中，對現實社會的一切都充滿著好奇，因為這時的我們對於紅塵世界，大腦裏是一張空白的紙張。需要瞭解世界，瞭解周圍一切的人和事。這時，我們不認識任何人，甚至不認識父母兄弟姐妹。一切都是陌生的面孔，一切都是讓人感覺十分新奇。父母買一只小小的玩具，孩童時代的我們，拿著玩具愛不釋手，反復地拿在手中把玩，勾起我們對玩具的探索與研究，這都是好奇心的驅使。也正是因為有了好奇心，兒時的我們才有一步一步熟悉周圍的環境；認識身邊的親人以及常出現家中的外來陌生的面孔。

在我們求學階段，老師會強化我們好奇心的作用，因為好奇心增加我們探索知識的欲望，強化我們增加對知識的理解與記憶。因為好奇心，更增加我們“學海無涯苦作舟”的自覺行為。好奇心是登山的梯；好奇心是越海降浪的船；好奇心是消化化學符號、解答數學方程式的有力武器。最著名的事例是老師跟我們講的，牛頓因為好奇心，對蘋果落地感到好奇，而發現萬有引力定律。

在當今互聯網的時代，好奇心更是讓我們對整個世界充滿探知真相的欲望。生活家居智能化，無處不在，周圍的網路環境無處不在。方寸的手機裏，洞察大世界。各平臺所展現的精彩紛呈的節目、網路直播、電商的網路銷售都吸引著我們的好奇心，覽天下物事，觀世間百態。好奇心讓我們享受斑斕生活色彩；好奇心讓我們充實著自己的知識結構。

好奇心的雙面性的另一面，是一種的不安全的一面。當我們沒有安全的意識，隨意鏈接手機上的陌生鏈接，所造成的損失可能是一生的積蓄。面對一起車禍，懷著好奇的心理圍觀，上一秒看別人的傷情。下一秒鮮活的生命，香消玉殞。在沒有安全設施保障的前提下，去探險未知溶洞、深山老林、奇險冰川冰峰、沙漠無人區，導致生命的消失。長眠於珠穆朗瑪峰上遇難者的遺體，是我們最沉痛的警示。

好奇心害死貓，道出了好奇心在一定的程度上引起的嚴重後果。當我們遇到事情、遇到可能傷害我們的事件。我們不能因為好奇心，一探究竟，傷害自己也傷害了別人。我們應當收斂起自己的好奇心，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。慎行我們的不安全行為方式，擁抱美好幸福的明天。