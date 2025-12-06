小豪出任務/力德文具二代顛覆傳統！網封「彰化小誠品」

主持人小豪親自造訪「力德文具」，一探這家被網友封為「彰化小誠品」的神秘店舖。走進店裡，真的有夠「誠品」——不只是滿滿文具，還有生活用品、包包、可愛小物、甚至肉乾、咖啡、座位區通通有，整個氣氛超chill！小豪還笑說：「這裡的味道聞起來很像誠品！」

主持人小豪親自造訪「力德文具」，一探這家被網友封為「彰化小誠品」的神秘店舖。（圖／中天新聞）

鋼筆比車還滑順！一萬多的筆竟然能「練字療癒」

峰哥熱情介紹各種文具寶藏，尤其是那支以富士山為主題、售價上萬的限量鋼筆。14K金筆尖寫起來滑順有彈性，連小豪都說：「這根本是文具界的跑車！」試寫過後，小豪驚呼：「天啊！我字變漂亮了！」原來，用好筆真的能感受到「字的回饋感」，難怪許多人一試成主顧。

從蜂蜜水彩到洞洞筆 文具界的奇幻冒險

這家文具店可不是只賣筆。從法國蜂蜜水彩、適合兒童的洞洞筆，到左右手剪刀與超安全美工刀，樣樣都讓人開眼界。小豪邊逛邊驚呼：「這裡根本是文具博物館！」

法國蜂蜜水彩。（圖／翻攝自Youtube／小豪出任務）

原來後面還藏著工廠！「一條龍文具基地」誕生

別以為這只是間漂亮文具店，走到後面居然是整個文具工廠！峰哥說，這裡從生產、批發、設計、行銷全包辦，還設有多功能教室能開課、開會、甚至舉辦親子活動。「我們不只賣文具，也想讓大家體驗文具的樂趣，」峰哥說。

力德文具被網友封為「彰化小誠品」。（圖／翻攝自Youtube／小豪出任務）

從彰化走向世界的夢

身為文具二代，峰哥不只是守成，更不斷創新。他親自設計空間、挑商品、甚至外銷到南非，幫當地打造文具店。「希望文具不只是工具，而是一種生活品味，」他說。

