小豪出任務/台中新景點「台中海洋館」脫鞋才能逛？ 9米深海巨缸、超ㄎㄧㄤ「消波塊」名產全攻略！

台中又有新地標啦！網路上討論度爆表的「台中海洋館」，到底葫蘆裡賣什麼藥？這次帶大家來一場「最真實的開箱實測」，先說結論：請準備好你的相機記憶體，還有，記得洗腳！

新地標台中海洋館在網路掀起討論熱潮。（圖／中天新聞）

任務一：忘掉人類身份！這是一場「變身人魚」的奇幻漂流

一到門口，廣場那隻到底是鯨魚還是海鰻的雕塑就先讓人滿頭問號（官方解答：是充滿想像力的海洋軟體動物啦！）。進館前，館方還給了一個超中二的設定：「請把自己幻化成一尾魚」。

別懷疑，從掃QR Code入場那一刻起，你就不再是人類了！館方的隱藏設定：「請把自己幻化成一尾魚」。穿過像窺視孔一樣的神秘入口，接著進入光影魔幻的「波紋迴廊」（aka 第一關網美鏡面自拍區），我們正式從大甲溪源頭「下水」。沿途經過彷彿《阿凡達》場景的上游秘境，還有讓小孩瘋狂放電的中游互動潑水區。

這不只是看魚，根本是沉浸式的大型RPG遊戲！

主持人簡至豪帶領觀眾走進光影魔幻的波紋迴廊。（圖／中天新聞）

任務二：史上最「濕」背秀！逛水族館竟然要赤腳？

這絕對是整場開箱最讓人「沒料到」的環節！走到「濕地區」，工作人員笑瞇瞇地說：「請脫鞋、洗腳。」

沒錯，為了給你最真實的體驗，館方直接把潮間帶搬進室內。你得赤腳踩進水深及踝的人造濕地裡，看著招潮蟹、彈塗魚在你腳邊忙碌。如果不趕時間，強烈建議撐到傍晚，夕陽灑下來的水面倒影，絕對能拍出年度封面照！家長們請注意，這裡絕對是小朋友的快樂天堂，請控制好他們奔跑的衝動。

人造濕地變身室內「潮間帶」。（圖／中天新聞）

任務三：被萬千水母療癒爆擊 & 360度無死角「偷窺」企鵝

游出河川，靠著超可愛的花園鰻指路，我們終於進入大海！這裡有三面環繞的「水母牆」，瞬間被滿滿的果凍感包圍，還有全台首展、小到考驗眼力的迷你水母，看著看著心靈都被淨化了。

水母牆展示各種可愛水母。（圖／中天新聞）

緊接著是沒有餵食秀、但有超狂視角的「企鵝區」。這裡打造了360度環繞觀景台，不管你要抬頭仰望、平視對望，還是從樓上俯視，都能捕捉到麥哲倫企鵝超呆萌的泳姿，想怎麼看就怎麼看！

360度觀賞呆萌麥哲倫企鵝泳姿。（圖／中天新聞）

任務四：9米高「黑潮之海」震撼壓軸 & 必買「台中名產」

旅程終點，是絕對會讓你「哇～」出聲的高9公尺、寬14公尺超巨大「黑潮之海」水族箱。站在這片深藍色面前，真的就像置身海底總動員片場。

壯觀的「黑潮之水」水族箱。（圖／中天新聞）

深藍色的「黑潮之水」彷彿置身海底總動員片場。（圖／中天新聞）

開箱小撇步： 在鯊魚區，利用背後的深海投影，把手機鏡頭緊貼玻璃，就能拍出彷彿置身深海、與鯊魚擦肩而過的電影級大片！

在鯊魚區善用現場的深海投影，可以拍出電影級精彩大片。（圖／中天新聞）

【開箱總結】真心話老實說

網路上很多人討論票價問題，實際走一遭，我們的感想是：「值得」。這裡不走花俏路線，而是用高品質的沉浸式體驗讓你靜下心來，重新認識我們居住的島嶼與海洋。那種視覺震撼與心靈滿足，是值回票價的。

台中海洋館以消波塊作為「鎮館之寶」。（圖／中天新聞）

離開前，別忘了去商品區帶走最接地氣的鎮館之寶——台中名產「消波塊」周邊商品（設計師你出來我們聊聊，太有才了😂）。

週末不知道去哪裡？快來台中海洋館，開啟你的「人魚模式」吧！

精彩內容請收看「小豪出任務」

