小豪出任務/打破「上車睡覺」刻板印象！直擊銀髮族熱血旅遊力

隨著高齡化社會來臨，旅遊市場正掀起一陣「樂齡」旋風。主播簡至豪開箱雄獅旅遊專為長輩設計的「大人囡仔」樂齡系列團，走訪宜蘭深度生態與文化景點。透過第一視角觀察發現，現代長輩參加旅遊團不再只是「走馬看花」或「上車睡覺」，其展現出的學習渴望與社交活力，徹底翻轉大眾對銀髮團的刻板印象。

第一站來到「深溝水源生態園區」，這座自 1910 年日治時期便存在的自來水觀光工廠，不僅讓團員們補給了正確的飲水知識，更意外成為一場攝影教學現場。（圖／小豪出任務）

慢活不慢學：長輩愛攝影更愛聽故事

行程第一站來到「深溝水源生態園區」，這座自1910年日治時期便存在的自來水觀光工廠，不僅讓團員們補給了正確的飲水知識，更意外成為一場攝影教學現場。領隊在車上便先行講解手機廣角與光圈應用，到了現場，長輩們紛紛蹲下尋找落羽松的最佳透光角度。小豪笑稱：「原本以為大家會補眠，沒想到每個人都超認真聽講，比年輕人還有求知慾！」

自由度與人情味：南方澳的美食外交

不同於傳統旅行團固定配餐的模式，此次樂齡團在南方澳南天宮參拜「金媽祖」後，午餐採取高度自由的「自理模式」。小豪觀察到，長輩們個個是「美食特派員」，不僅懂得精打細算挑選高CP值的在地小吃，更展現出濃濃的人情味。在南方澳漁港旁，小豪甚至遇見熱情團員「主動餵食」新鮮魚湯與蝦餅，展現出樂齡旅遊特有的社交溫度。

不同於傳統旅行團固定配餐的模式，此次樂齡團在南方澳南天宮參拜「金媽祖」後，午餐採取高度自由的「自理模式」。（圖／小豪出任務）

樂齡旅遊三要素：慢活、知識、 CP 值

雄獅旅遊代表在訪談中指出，現在的樂齡族群旅遊偏好有三大排名：「賞花拍風景」、「質感住宿與慢旅行」以及「在地美食伴手禮」。此次宜蘭一日遊行程不到700元，卻包含了專業導覽、DIY體驗與安全接送，對於想放鬆、不願自行開車或單獨旅行的長輩來說，吸引力極大。

行程最後在「一米特」的雪莓娘DIY中畫下句點。看著長輩們互相打氣、給予彼此「情緒價值」，小豪感性表示：「樂齡團其實是一種慢活的體現。辛苦了一輩子，現在正是用不同角度好好欣賞戶外的時候。不論是獨旅還是跟朋友出發，只要跨出家門，每一站都是新的驚喜。」

