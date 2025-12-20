小豪出任務/苗栗小京都！「寶元紀之丘」打造11公頃世外桃源

想遠離都市塵囂，尋找一處能徹底放鬆心靈的世外桃源嗎？位於苗栗的「寶元紀之丘」近期成為熱門話題。這裡不僅擁有絕美的自然景觀，更以濃厚日式禪意與職人精神，打造出讓人彷彿置身京都的沉浸式體驗。跟著鏡頭的腳步，帶您一探這個結合美學、茶道與美食的夢幻景點。

以濃厚日式禪意與職人精神，打造出讓人彷彿置身京都的沉浸式體驗。（圖／小豪出任務）

落羽松大道迎賓 復刻京都風情 一踏入園區，映入眼簾的是壯觀的迎賓大道。正值秋冬交替之際，落羽松呈現黃綠交織的詩意色澤，美不勝收。園區近期推出的「京都週」主題活動，更是將古都氛圍完美移植。沿途可見身著和服的人員穿梭，讓人產生一秒出國的錯覺。

落羽松大道迎賓 復刻京都風情 。（圖／小豪出任務）

體驗千年文化儀式：針供養與大福茶 為了迎接2026年，寶元紀之丘特別引進了京都獨特的祈福文化。遊客可以體驗「針供養」儀式，將針插在豆腐上，感謝工具過去一年的付出，並許願技藝精進；此外，還能品嚐源自平安時期的「大福茶」。茶湯中放入梅乾避邪、昆布結象徵喜慶，喝下一杯暖熱的大福茶，象徵將過去的霉運「打結」吞下，迎接嶄新的好運與自己。

體驗千年文化儀式：針供養與大福茶。（圖／小豪出任務）

米其林級甜點必吃 內行玩家曝「黃金攻略」 園區內的餐飲實力不容小覷。午餐推出了結合在地食材的京都風味料理，如清爽開胃的「水豆腐紅豆紫米沙拉」、鹹香誘人的「三星蔥醬吻仔魚Pizza」，搭配溫潤順口的招牌「元紀熟普」，徹底顛覆大眾對普洱茶的印象。

米其林級甜點必吃 內行玩家曝「黃金攻略」。（圖／小豪出任務）

而甜點更是這裡的重頭戲！由曾任職西班牙米其林三星餐廳的甜點大師平塚牧人擔任顧問，每一道甜點都如珠寶盒般精緻。特別推薦外型以此地山景為靈感的特色甜點，內含大湖草莓與焙茶布蕾，層次豐富。內行玩家特別提醒：甜點店人氣極高，建議入園後「第一站」先去登記預約，再去逛園區，以免向隅。

內行玩家特別提醒：甜點店人氣極高，建議入園後「第一站」先去登記預約，再去逛園區，以免向隅。（圖／小豪出任務）

五大Play主題館 2026萬茶盛典接力登場 除了美食，這裡也強調「玩」的體驗。遊客可以親手體驗「手作抹茶拿鐵」，學習如何刷出綿密泡沫；或是參與正統的「茶席抹茶道」，學習日本茶室禮儀；在「一期一會手作茶室」中，還能依個人喜好調配桂花或玄米風味的煎茶。

五大Play主題館 2026萬茶盛典接力登場。（圖／小豪出任務）

遊客可以親手體驗「手作抹茶拿鐵」。（圖／小豪出任務）

寶元紀之丘全區占地約11公頃，目前開放的第一期規劃了Play House、Play Tea等5大主題館。雖然京都週活動有時效性，但園區表示未來將持續推出不同策展主題，預計2026年1月將迎來盛大的「萬茶盛典」。無論是想要品茗、享用美食，還是單純想在自然中釋放壓力，這裡都是絕佳的選擇。

在「一期一會手作茶室」中，還能依個人喜好調配桂花或玄米風味的煎茶。（圖／小豪出任務）

精彩內容請收看【小豪出任務】https://youtu.be/nWjGFvSSeME?si=VZlSTDhhh5wst1e2

