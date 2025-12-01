小豬再登陸／獨家！多人運動跌落神壇 羅志祥隔六年有望重返對岸
羅志祥2020年被前任周揚青爆料花心、劈腿，喜愛「多人運動」，事業跌至谷底，連帶也失去中國大陸市場，但近來他動作頻頻，除了發新書透露寫好遺囑外，還坦言自己罹患快樂憂鬱症，製造了許多話題。據悉，他是在為對岸的演唱會預熱，因為據聞審批已過，睽違6年後有望重啟巡演。
羅志祥日前發行新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我這個人》，特別提到將經紀人小霜的兩位混血子女視如己出，結果被網友瞎傳就是小孩生父，雖是顯而易見的謠言，但羅志祥和小霜竟然大動作跑去做DNA檢測闢謠；會讓他們如此激動，其實是因為羅志祥低潮已久的事業有望再起，此時更是一點閃失都不能有。
抖音鋪陳 為西進造勢
業內消息傳出，羅志祥雖然努力在台灣耕耘，但對中國大陸市場還是擁有企圖心，不斷洽詢相關人士重返對岸舞台的機會，他想在各省的大城市推出全新巡演，而日前才傳出主管單位審批已過，已經緊鑼密鼓籌備中，意指可望解除封殺，讓小豬再展才華。
此時抖音平台也開始出現大批關於羅志祥的短影音，其中就有影片說到，其實羅志祥沒有被官方正式的限制，只是當時社會輿論影響，投資方和製作單位都不敢冒著風險找他。另外也有不少「飯拍」開始在懷念羅志祥的表演，及COVER羅志祥的經典單曲，總之一切鋪陳，似乎都在為羅志祥再度西進造勢。
事業低谷 陪媽媽治病
而羅志祥經過這段風風雨雨，也從以前玩世不恭的形象大轉變，為了宣傳新書，他改走溫暖的自省路線。坦言曾被醫師診斷，罹患快樂憂鬱症（Smiling Depression），在兩年前就寫好遺囑安排後事，他感性地說：「或許我不是樂觀的人，只是很會假裝快樂。」
他更回憶起事業低潮期，陪伴媽媽治療阿茲海默症的時光，他為了不讓媽媽害怕，總是搶先接受高風險療程，用笑容掩飾不安與痛苦。種種的壓力夾雜下，竟還遇到假投資人以巡演名義詐騙，讓遭受多重打擊的他幾乎要倒下，不過他還是為了舞台振作，凸顯出他絕處逢生後的勵志精神。
今年也是羅志祥出道30週年，他12月將在小巨蛋開兩場演唱會，並預告會唱好、唱滿經典歌曲，把這些年的精華時刻都獻給歌迷，也被視為全面復出的第一炮。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
