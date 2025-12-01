小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度

鄭爽本是一線女星，但因代孕棄養、陰陽合約等問題，至今無法重返台前。（翻攝自鄭爽微博）

羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。

中國大陸女星鄭爽在演藝事業高峰時，被爆找代孕又棄養，且還有陰陽合約的逃漏稅醜聞，被視為劣跡藝人，消失螢光幕4年，不久前她透過社群更新還債進度，且還將透過拍短劇復出，內容改編自自身經歷。

而被封為鋼琴王子的李雲迪曾不可一世，2021年涉及嫖娼被逮，形象雪崩，還被中國音樂家協會取消會員資格。商業代言和演出全遭取消，近年他在中國大陸以外的地方展開巡演，去年還傳出他將在杭州大劇院舉行演奏會，但售票資訊發佈後即遭莫名刪除。

李雲迪因嫖妓遭逮而被封殺，近年在海外舉辦巡演。（翻攝自李雲迪微博）

歌手范瑋琪則因口罩事件遭到民眾反彈，她痛罵行政院長蘇貞昌是「狗官」，被輿論批評、雖然道歉但無法止血，原訂2023年在台灣舉辦演唱會復出，老公黑人陳建州卻發生MeToo事件，最後改為在中國大陸舉辦。

范瑋琪在台灣遭民間抵制，轉進中國大陸再出發。（翻攝自范瑋琪臉書）

